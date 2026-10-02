C'est une annonce qui sème la discorde. Plus de publicité, c'est plus de revenus pour la plateforme. Mais les utilisateurs, déjà agacés par certaines nouveautés comme la vérification de l'âge par IA, risquent de ne pas être enchantés par les nouveautés prévues par Discord.
Discord élargit la monétisation de ses services en ouvrant l'accès publicitaire à un plus large éventail d'annonceurs. Jusqu'à présent, seules les grandes marques reconnues pouvaient accéder à ce service, via des accords négociés avec Discord. Maintenant, les petites entreprises peuvent faire leur publicité sur la plateforme.
Un gestionnaire d'annonces en libre-service
Pour démocratiser l'accès à la publicité sur sa plateforme, Discord a développé Discord Ads Manager. Ce nouvel outil centralisé permet aux annonceurs de planifier et suivre leurs campagnes, et d'acheter des espaces publicitaires dans un seul endroit. Si certains annonceurs sélectionnés peuvent déjà l'utiliser, une ouverture en libre-service est prévue dès le début de l'année 2027.
Cette nouveauté est très utile, particulièrement pour les petits studios de jeux vidéo. Les responsables marketing qui n'avaient pas les moyens de négocier directement avec Discord y trouveront également leur compte.
Un nouveau format publicitaire vidéo
La plateforme ajoute également un nouveau format publicitaire appelé Video Quests. Il s'agit de courtes vidéos que les utilisateurs peuvent regarder volontairement en échange de récompenses dans les jeux. Ces vidéos, optimisées pour les appareils mobiles, durent environ 15 secondes et ne semblent, pour l'instant, pas obligatoires.
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- L’option la plus populaire
Les marques peuvent acheter des emplacements sur ce nouvel espace publicitaire via Ads Manager. Discord propose également Video Quests Reserve, une version vendue directement aux grandes marques, pour des campagnes d'envergure visant un nombre accru d'utilisateurs.
Des utilisateurs pas enchantés
Forcément, l'expansion des publicités, si elle est intéressante pour les finances de Discord, ne réjouit pas les utilisateurs. Certaines redoutent que l'ajout massif de publicités, ainsi que les technologies de vérification d'âge par intelligence artificielle, finissent par dégrader la plateforme à l'avenir.
Fait notable, Stanislav Vishnevskiy, cofondateur et directeur de la technologie de Discord, a reconnu partager ces préoccupations concernant une possible détérioration progressive du service.
Pour le moment, les publicités sur Discord restent limitées et peu envahissantes, apparaissant sous forme de petites fenêtres et de cartes latérales qui ne s'affichent que sur action de l'utilisateur.