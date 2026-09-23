Le jour tant redouté par les utilisateurs de Discord est arrivé : un système de vérification d’âge est déployé sur la plateforme dès aujourd’hui et dans le monde entier. Une nouvelle qui risque de ne pas plaire à tout le monde.
Décidément, les temps sont durs pour Discord. La plateforme de communication a subi une panne mondiale il y a une semaine à peine et le Brésil a suspendu ses diffusions en direct à la suite de la mort d’une adolescente. Ayant fait face à une importante levée de boucliers en février dernier, Discord vient également, à la surprise générale, de remettre sur la table son projet de contrôle d’âge. On vous explique.
Discord impose la vérification d’âge à ses membres
On avait bien failli l’oublier. En février, Discord avait annoncé vouloir vérifier l’âge de ses membres, mais a rapidement rétropédalé face au tollé provoqué. Il faut dire qu’après le piratage d’un de ses prestataires qui avait, en 2025, fait fuiter les données de près de 70 000 utilisateurs, personne n’était très enclin à confier sa pièce d’identité à la plateforme…
Seulement voilà, à peine 7 mois plus tard, le fameux système de contrôle vient de pointer à nouveau le bout de son nez : « nous vous classerons automatiquement dans une tranche d’âge en fonction de certains critères liés à votre compte, tels que sa durée d’existence et les types de serveurs auxquels vous participez », a annoncé Stanislav Vishnevskiy, cofondateur et directeur technique de Discord, dans un récent article de blog.
Pourquoi ce revirement ? Bien que le sujet divise, la multiplication des lois sur la protection des mineurs a forcé la plateforme à instaurer ces contrôles au Brésil et au Texas notamment. Les législateurs de nombreux pays réclamant toujours plus de garde-fous, Discord a décidé de généraliser son système, plutôt que de se laisser imposer des méthodes plus intrusives.
90 % des utilisateurs ne seront pas concernés
Discord dit avoir écouté le feedback de ses utilisateurs et s’être plié à leurs exigences de transparence. La protection des adolescents sera renforcée sans modifier l’expérience des adultes. Pour cela, la plateforme a :
- Ajouté plusieurs méthodes de vérification : cartes bancaires, App Store, Play Store, Google Wallet et AgeKey ;
- Demandé aux prestataires de supprimer les informations collectées après vérification et imposé que l’estimation faciale soit réalisée uniquement sur l’appareil de l’utilisateur ;
- Publié la liste de ses prestataires ainsi qu’un document technique expliquant en détail le fonctionnement du nouveau système ;
- Intégré des statistiques sur la vérification d’âge dans ses rapports de transparence ;
- Créé des « spoiler channels » qui permettent de protéger certaines discussions plutôt qu'un serveur entier.
- Chat vocal, visuel et écrit
- Un outil employé à la fois pour les loisirs et le travail
- L’option la plus populaire
Pour éviter une nouvelle grogne, l’entreprise a aussi décidé de miser sur la discrétion : « plus de 90 % d’entre vous ne seront pas invités à confirmer leur âge », explique-t-elle dans son annonce. Un modèle d’apprentissage rangera automatiquement les membres dans trois catégories : adulte, adolescent de 13 à 17 ans et « non confirmé » en se basant sur l’ancienneté du compte ainsi que les jeux, serveurs et communautés auxquels participent les utilisateurs. La plateforme en fait la promesse, elle ne consultera pas « vos messages, vos appels ni aucun autre contenu. »
Le déploiement a commencé aujourd’hui et s’étalera sur toute la semaine : il sera possible de connaître le verdict en allant dans vos paramètres, dans la section « Statut du compte ». Les adolescents et les nouveaux comptes perdront l’accès aux espaces réservés aux majeurs ainsi qu’aux contenus sensibles. Si vous constatez que l’algorithme vous a rajeuni par erreur, sachez que plusieurs recours existent, même s’ils varient selon les pays.
En conclusion de l’annonce, Stanislas Vishnevskiy a souligné que « la confiance se gagnait par des actes, et non par des publications. Ce lancement est l’occasion pour vous de nous mettre à l’épreuve. » Nul doute que les utilisateurs le prendront au mot.