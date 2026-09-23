Pour éviter une nouvelle grogne, l’entreprise a aussi décidé de miser sur la discrétion : « plus de 90 % d’entre vous ne seront pas invités à confirmer leur âge », explique-t-elle dans son annonce. Un modèle d’apprentissage rangera automatiquement les membres dans trois catégories : adulte, adolescent de 13 à 17 ans et « non confirmé » en se basant sur l’ancienneté du compte ainsi que les jeux, serveurs et communautés auxquels participent les utilisateurs. La plateforme en fait la promesse, elle ne consultera pas « vos messages, vos appels ni aucun autre contenu. »