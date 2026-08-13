Discord a annoncé, dès le début de l’année, un dispositif mondial de vérification de l’âge fondé sur la reconnaissance faciale et le scan de documents d’identité. Après un test critiqué au Royaume-Uni avec la société de reconnaissance faciale Persona, Discord a mis fin au partenariat et repoussé le déploiement mondial au second semestre 2026. L’entreprise conserve toutefois ses obligations dans les pays soumis à cette exigence, dont le Brésil, le Royaume-Uni et l’Australie. En octobre 2025, un prestataire externe avait par ailleurs laissé fuiter les données personnelles de 70 000 utilisateurs. Stanislav Vishnevskiy, cofondateur et directeur technique de Discord, a reconnu que l'entreprise avait « échoué dans sa tâche la plus élémentaire » en matière de communication sur ce projet.

En France, la CNIL a infligé une amende de 800 000 euros à Discord, le 17 novembre 2022, pour plusieurs manquements au RGPD, dont une politique de conservation des données insuffisante et des mots de passe acceptés dès six caractères.

Aux États-Unis, Colby et Leslie Taylor, parents de Jay Taylor, ont déposé une plainte pour homicide involontaire contre Discord, en février, devant un tribunal de l’État de Washington. Leur fils, âgé de 13 ans, s’est suicidé en janvier 2022, après avoir rejoint, sur la plateforme, un groupe dont les membres l’ont encouragé à passer à l’acte. Ce groupe appartenait au réseau 764, fondé sur Discord par un adolescent texan et spécialisé dans l’extorsion d’images intimes pour contraindre ses victimes à l’automutilation ou à la violence. Les parents reprochent à Discord d’avoir donné à ce réseau l’accès à sa plateforme et de ne pas avoir pris de mesures raisonnables pour empêcher son expansion.