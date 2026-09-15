Plusieurs utilisateurs en France, en Europe et même aux États-Unis n'arrivent plus à se connecter à la messagerie de Discord. Les outils de suivi des pannes enregistrent une hausse rapide des signalements concernant le service ce mardi 15 septembre, en fin d'après-midi. L'entreprise n'a pas confirmé cet incident.

Les rapports d'utilisateurs s'accumulent à partir de 16h, heure de Paris. Sur X, les publications pointant une panne se multiplient depuis quelques minutes.