Discord semble connaitre actuellement une panne mondiale. L'entreprise n'a pas encore communiqué sur le sujet.
Plusieurs utilisateurs en France, en Europe et même aux États-Unis n'arrivent plus à se connecter à la messagerie de Discord. Les outils de suivi des pannes enregistrent une hausse rapide des signalements concernant le service ce mardi 15 septembre, en fin d'après-midi. L'entreprise n'a pas confirmé cet incident.
Les rapports d'utilisateurs s'accumulent à partir de 16h, heure de Paris. Sur X, les publications pointant une panne se multiplient depuis quelques minutes.
Une hausse isolée, sans cause communiquée à ce stade
L'outil IsDown, qui surveille Discord depuis avril 2020 et revendique 568 incidents recensés sur la plateforme ainsi que 22 composants suivis en temps réel, indique avoir reçu 111 signalements au cours des dernières 24 heures. Son dernier contrôle date de 16h16 (UTC+2). La plateforme ne récupère pas de données techniques directement chez Discord. Elle additionne les rapports envoyés par des utilisateurs qui indiquent rencontrer un problème, par tranche de 20 minutes, puis compare ce volume à celui observé habituellement sur la même période. C'est cet écart avec la moyenne, ainsi que le nombre brut de signalements, qui déclenche l'alerte visible sur la page.
D'autres outils similaires rapportent l'incident en cours, à l'instar de downforeveryoneorjustme. La courbe reste proche de zéro entre 16h la veille et 14h, avant de grimper à plus de 300 signalements juste avant 16h ce mardi.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Discord n'a pas encore signalé cette panne sur sa page de statut.