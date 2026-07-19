Comme on vous le rapportait le 12 juin dernier, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Discord étaient inaccessibles en milieu d’après-midi. Le fil d’actualité de Facebook a d’abord refusé de charger, avant les autres services. Vers 15h, Downdetector comptabilisait déjà près de 1 600 signalements. Vers 16h50, un peu plus d’une heure après les premiers signalements, les services fonctionnaient de nouveau normalement. Ni Meta ni Discord n’avaient alors communiqué sur l’origine de l'’incident.

En remontant plus loin, le groupe avait déjà traversé un épisode comparable en octobre 2021. Dès la fin d’après-midi du 4 octobre, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étaient inaccessibles dans le monde entier. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes avaient perdu l’usage de leurs plateformes favorites. Facebook avait alors pris la parole officiellement en fin de journée, pour présenter ses excuses aux utilisateurs concernés. En Bourse, l’action du groupe avait perdu plus de 5 % le jour même, tandis que celle de Twitter reculait de 6,5 %.

Mais Meta n’a pas le monopole de la panne. Le 10 juin, des centaines d’utilisateurs de Gemini ont rencontré les erreurs 1076 et 1099. Google n'a fourni aucune explication officielle sur l'origine du problème. Douze jours plus tard, le 22 juin, X.com a été victime d'une panne partielle. Le fil d'actualité de l’onglet « Following » refusait de charger, tout comme le module d’abonnement Premium. Chez Orange enfin, les abonnés ont subi deux pannes coup sur coup, les 29 juin et 1er juillet. De nombreux clients n'avaient plus accès au réseau mobile et fixe.



Plusieurs heures après les premiers signalements de ce dimanche, Meta n'a toujours pas précisé l'origine technique de l’incident en cours.