SI vous étiez debout ce dimanche matin, vous avez sans doute trouvé porte close en vous connectant sur Facebook et Instagram. Les deux plateformes phares de messagerie instantanée de Meta étaient en panne. Si la situation semble revenue à la normale, on ne connaît pas, pour l’heure, l’origine de ce dysfonctionnement, signalé par de nombreux utilisateurs.
Il semblerait que Facebook et Instagram ont eu une panne de réveil ce dimanche, puisque vers 9h30 les premiers signalements sont apparus sur des plateformes de suivi comme Downdetector. En quelques minutes, le site a enregistré plusieurs milliers de signalements, répartis dans plusieurs pays. Sur la version web de Facebook, de nombreux utilisateurs disaient ne pas pouvoir se connecter. À la place de leur fil d’actualité, un message qui annonçait un compte temporairement indisponible. L’application mobile a toutefois continué de fonctionner pour une partie d’entre eux. Dans plusieurs pays, Instagram a connu les mêmes déconvenues. En revanche, peu de signalements pour WhatsApp. Meta a annoncé travailler à un rétablissement progressif, mais sans s’étaler sur l’origine de la panne pour autant.
Un message d’erreur sans lien avec un piratage
Une partie des utilisateurs a d’abord cru à une suspension de compte, en découvrant le message « compte temporairement indisponible ». Mais cela n’a rien d’une tentative de piratage ou d'une sanction contre les comptes concernés. Meta a confirmé qu’il s’agissait d'une défaillance technique globale. Sur ordinateur, la page affichait un message d’erreur au moment de la connexion. Depuis un smartphone, en revanche, aucun souci pour accéder à Facebook. Downdetector a recensé une hausse brutale des signalements dans plusieurs pays.
Forcément, la panne a fait les gorges chaudes de plusieurs utilisateurs qui l'ont commentée en temps réel sur les forums de signalement. Vers 11h16, l’un d’eux a signalé des pages blanches et des temps de chargement excessifs. Un autre a rapporté, un peu plus tard, le même message de compte temporairement indisponible au moment de la connexion.
Un scénario déjà connu chez Meta
Comme on vous le rapportait le 12 juin dernier, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Discord étaient inaccessibles en milieu d’après-midi. Le fil d’actualité de Facebook a d’abord refusé de charger, avant les autres services. Vers 15h, Downdetector comptabilisait déjà près de 1 600 signalements. Vers 16h50, un peu plus d’une heure après les premiers signalements, les services fonctionnaient de nouveau normalement. Ni Meta ni Discord n’avaient alors communiqué sur l’origine de l'’incident.
En remontant plus loin, le groupe avait déjà traversé un épisode comparable en octobre 2021. Dès la fin d’après-midi du 4 octobre, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étaient inaccessibles dans le monde entier. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes avaient perdu l’usage de leurs plateformes favorites. Facebook avait alors pris la parole officiellement en fin de journée, pour présenter ses excuses aux utilisateurs concernés. En Bourse, l’action du groupe avait perdu plus de 5 % le jour même, tandis que celle de Twitter reculait de 6,5 %.
Mais Meta n’a pas le monopole de la panne.
Le 10 juin, des centaines d’utilisateurs de Gemini ont rencontré les erreurs 1076 et 1099. Google n'a fourni aucune explication officielle sur l'origine du problème. Douze jours plus tard, le 22 juin, X.com a été victime d'une panne partielle. Le fil d'actualité de l’onglet « Following » refusait de charger, tout comme le module d’abonnement Premium. Chez Orange enfin, les abonnés ont subi deux pannes coup sur coup, les 29 juin et 1er juillet. De nombreux clients n'avaient plus accès au réseau mobile et fixe.
Plusieurs heures après les premiers signalements de ce dimanche, Meta n'a toujours pas précisé l'origine technique de l’incident en cours.