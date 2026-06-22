Le réseau X connait une panne majeure, que se passe-t-il ?

X (ex-Twitter) connaît un nouvel épisode d’instabilité ce lundi 22 juin. Plusieurs utilisateurs constatent que le fil d’actualité et certains modules de la page d’accueil refusent de charger.
Depuis le milieu de l’après-midi, le message « Something went wrong. Try reloading » remplace les publications sur l’onglet « Following » de X.com. Le bouton « Retry » proposé par l’interface ne permet pas de rétablir l’affichage du fil pour l’instant.
Un dysfonctionnement qui dépasse le simple fil d’actualité
Sur les pages concernées, l’erreur ne se limite pas à la timeline : le module « Subscribe to Premium », habituellement affiché sans difficulté dans la colonne de droite, renvoie le même message d’échec. Plus bas dans cette même colonne, les sujets en tendance continuent pourtant de s’afficher normalement, ce qui suggère une panne partielle plutôt qu’un blocage généralisé de l’ensemble de l’interface.
La cause semble se situer côté serveur plutôt que côté utilisateur : la demande arrive bien jusqu’à l’infrastructure de X, mais celle-ci ne parvient pas à y répondre, par exemple parce qu'un composant intermédiaire, un réseau de diffusion de contenu ou une passerelle, se trouve surchargé ou mal configuré. Ce type de panne est déjà survenu, avec des problèmes situés sur les serveurs intermédiaires bloquant le chargement du fil tout en laissant apparaître certains éléments statiques de l’interface.
Les outils de surveillance externes vont dans le même sens. À en juger par DownDetector, plusieurs utilisateurs font état de difficultés d’accès à X.com. Aucun délai de résolution n'a été confirmé à ce stade. Forcément, aucune communication officielle n’a, par ailleurs, été publiée sur les comptes ou la page de statut de X…
Ce type d’incident s’est déjà produit à plusieurs reprises depuis le début de l’année. Une opération de maintenance programmée chez l’hébergeur Cloudflare, sur ses centres de Saint-Louis et de Genève, avait provoqué une panne comparable à la mi-janvier 2026, tandis qu’un précédent épisode, quelques jours plus tôt, avait empêché l’accès au fil d’actualité et aux publications pendant environ une heure, sans cause identifiée à l'époque. Le retour à la normale n’a pour l’instant pas été confirmé par X.