Le réseau X connait une panne majeure, que se passe-t-il ?

Sur les pages concernées, l’erreur ne se limite pas à la timeline : le module « Subscribe to Premium », habituellement affiché sans difficulté dans la colonne de droite, renvoie le même message d’échec. Plus bas dans cette même colonne, les sujets en tendance continuent pourtant de s’afficher normalement, ce qui suggère une panne partielle plutôt qu’un blocage généralisé de l’ensemble de l’interface.

La cause semble se situer côté serveur plutôt que côté utilisateur : la demande arrive bien jusqu’à l’infrastructure de X, mais celle-ci ne parvient pas à y répondre, par exemple parce qu'un composant intermédiaire, un réseau de diffusion de contenu ou une passerelle, se trouve surchargé ou mal configuré. Ce type de panne est déjà survenu, avec des problèmes situés sur les serveurs intermédiaires bloquant le chargement du fil tout en laissant apparaître certains éléments statiques de l’interface.