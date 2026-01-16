Alors que se passe-t-il chez X ? Pour avoir de meilleures informations, tournons nous vers l'hébergeur de la plateforme américaine, à savoir Cloudflare. On s'aperçoit alors que pour deux de ses régions, Saint-Louis aux États-Unis et Genève pour l'Europe, il y a actuellement une opération de maintenance. Fait à connaître, celle-ci était planifiée pour 16h00, heure de Paris. Elle coïncide avec le début du ralentissement.