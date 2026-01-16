Le réseau social d'Elon Musk, X, et l'IA Grok sont très perturbés vendredi après-midi, en France et dans le monde. Les utilisateurs n'ont plus accès au fil d'actualité ni à leurs publications.
Pour la deuxième fois cette semaine, après un premier incident survenu mardi, X et l'intelligence conversationnelle de la plateforme, Grok, souffrent de forts ralentissements, comparables à une panne. Depuis environ 16h ce vendredi 16 janvier 2026, le réseau social d'Elon Musk est en souffrance. En fouinant un peu, on arrive à comprendre pourquoi.
Une maintenance de Cloudflare qui fait tomber X ?
Alors que se passe-t-il chez X ? Pour avoir de meilleures informations, tournons nous vers l'hébergeur de la plateforme américaine, à savoir Cloudflare. On s'aperçoit alors que pour deux de ses régions, Saint-Louis aux États-Unis et Genève pour l'Europe, il y a actuellement une opération de maintenance. Fait à connaître, celle-ci était planifiée pour 16h00, heure de Paris. Elle coïncide avec le début du ralentissement.
« Le trafic pourrait être redirigé, ce qui peut entraîner une légère augmentation de la latence pour les utilisateurs de la région concernée. Si vous êtes un client PNI/CNI et que vous vous connectez à nos services depuis ce centre de données, veuillez prévoir un basculement du trafic vers un autre serveur pendant la maintenance, car les interfaces réseau pourraient être temporairement indisponibles », explique Cloudflare.
Voilà donc d'où viendrait le problème, qui empêche des millions d'utilisateurs de X et de son IA générative ô combien polémique Grok, d'accéder à leur fil d'actualité et à leurs publications.