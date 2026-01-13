X (Twitter) était en panne mardi après-midi. Des millions d'utilisateurs ont signalé, en France et partout dans le monde, ne plus pouvoir accéder à leur fil d'actualité ni consulter leurs tweets.
« C'est cassé », résume sobrement un utilisateur sur un forum de signalement. Ce mardi, le réseau social X a traversé l'une de ses journées les plus chaotiques depuis des semaines. Le fil d'actualité refusait obstinément de se charger, les tweets restaient introuvables et les messages d'erreur s'accumulaient. La plateforme, en pleine polémique Grok, a bu la tasse pendant une bonne heure.
X est resté muet pendant près d'une heure
Pendant plusieurs dizaines de minutes, de nombreux internautes et utilisateurs de X.com n'arrivaient plus à récupérer les tweets, ni à accéder au fil d'actualité du réseau social. Le site web et l'application étaient tous les deux touchés.
On ne connaît pas l'origine de l'incident, mais celui-ci a duré entre 45 minutes et une heure. Le retour à la normale est intervenu peu avant 16h. Le monde entier semble avoir été impacté par la panne, puisque les signalements sont parvenus de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et même des Philippines.