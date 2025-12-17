Hanandano

C’est loin d’être aussi ridicule que ça en à l’air surtout que la loi US n’est pas la même que la FR (c’est « que » 3 ans, et la période n’est pas nécessaire, mais une des conditions possibles). Y’a-t-il un spécialiste de droit comparé dans la salle ?

L’argument de twitter.new c’est que X “legally abandoned its rights” to Twitter’s brand “with no intention to resume use.” .

Or le fondement légal pourrait bien exister :

Section 45 of the Lanham Act states a trademark is considered abandoned when “its use has been discontinued with intent not to resume such use.”

Section 45 of the Lanham Act Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be « abandoned » if either of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph. Colorable imitation. The term « colorable imitation » includes any mark which so resembles a registered mark as to be likely to cause confusion or mistake or to deceive.

Est ce que X ressemble encore suffisamment à Twitter pour qu’un nouveau Twitter puisse induire en erreur, tromper un utilisateur ? C’est ça le point dur je pense ^^