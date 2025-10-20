Quand on clique sur un lien dans la plateforme X.com, celui-ci nous redirige vers une nouvelle page et rares sont les utilisateurs qui prennent la peine de revenir en arrière. Le résultat ? Une diminution du nombre de likes mais aussi des interactions. Pour remédier à cette situation, l'équipe X.com a eu une idée : réduire la page originale, la placer en bas de page et faire en sorte que les boutons servant à liker, à répondre et à republier du contenu restent accessibles en permanence. On ne sort ainsi jamais de la plateforme.