La plateforme X.com évolue : les liens ont été optimisés et une nouvelle place de marché pour les identifiants inactifs vient de voir le jour.
Les développeurs de X.com (anciennement Twitter) sont bien occupés ces temps-ci : cet été, ils ont bloqué le contenu pornographique dans toute l'Europe avant de mettre en place une fonctionnalité permettant de s'assurer que ses utilisateurs sont bien majeurs. Ce mois-ci, face à la prolifération des bots, ils ont dû mettre en place une transparence accrue sur les comptes de la plateforme. On apprend aujourd'hui que plusieurs autres nouveautés viennent d'être déployées. On fait le point.
X.com améliore sa gestion des liens…
Quand on clique sur un lien dans la plateforme X.com, celui-ci nous redirige vers une nouvelle page et rares sont les utilisateurs qui prennent la peine de revenir en arrière. Le résultat ? Une diminution du nombre de likes mais aussi des interactions. Pour remédier à cette situation, l'équipe X.com a eu une idée : réduire la page originale, la placer en bas de page et faire en sorte que les boutons servant à liker, à répondre et à republier du contenu restent accessibles en permanence. On ne sort ainsi jamais de la plateforme.
Mais ce n'est pas tout : dans une récente publication, Elon Musk a également annoncé des améliorations pour le système de recommandations de la plateforme. « Grok lira littéralement chaque publication et regardera chaque vidéo (plus de 100 millions par jour) afin de proposer aux utilisateurs le contenu le plus susceptible de les intéresser. (…) Nous ajouterons également la possibilité d'ajuster votre flux de manière temporaire ou permanente en le demandant simplement à Grok », a-t-il notamment expliqué.
L'objectif de ces évolutions est d'accroître la portée des comptes mais aussi de booster l'engagement sur X.com.
… et fait la chasse aux noms d'utilisateurs inactifs
X.com souhaite également faire le ménage et donner une seconde vie aux comptes inactifs. L'équipe a, pour cela, créé une nouvelle place de marché, Handles, qui permet aux utilisateurs Premium Plus et Premium Business d'acquérir les noms de certains comptes inactifs.
On trouve sur ce service deux types de noms d'utilisateurs : des « noms complets, des phrases de plusieurs mots ou des combinaisons alphanumériques » gratuits et des identifiants originaux pouvant « coûter entre 2 500 $ et plus de sept chiffres, selon la demande et leur originalité ». Il est toutefois précisé dans les conditions d'utilisation que « X se réserve le droit de récupérer votre Nom d'utilisateur à tout moment, pour quelque raison que ce soit, ou même sans raison. »
En pratique, comment cela se passe-t-il ? En choisissant un nouveau pseudo, les abonnés payants ne peuvent plus utiliser leur ancien nom. De plus, s'ils arrêtent leur abonnement, les comptes reviennent à leurs anciens noms. Une option de redirection payante est également dans les tuyaux.
Reste à voir si les utilisateurs apprécieront toutes ces évolutions.