L'affichage des comptes sur X.com va changer à l'avenir. On pourra ainsi connaître plusieurs informations cruciales sur son détenteur.
L'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'ancien Twitter, devenu X.com, a changé énormément de choses dans ce réseau, devenu une plateforme centrale des discussions publiques, et ce, malgré sa taille relativement plus faible que celles des grandes plateformes d'un Meta. Et le changement continue, avec des nouveautés qui vont prochainement être intégrées à l'interface.
Des infos sur le propriétaire du compte vont devenir publiques
Les comptes que vous consultez vous seront moins inconnus à l'avenir sur X.com. En effet, la plateforme va intégrer de nouvelles informations lorsque le profil d'un utilisateur est affiché.
L'internaute pourra ainsi accéder, en plus des informations déjà disponibles aujourd'hui, à un certain historique des pseudos du compte. Le nombre de fois que le compte a changé de nom sera ainsi inscrit, tout comme les anciens pseudos en question. Enfin, autre donnée très intéressante, le pays d'origine du compte sera aussi rendu public à l'avenir.
Une façon pour X de pousser un peu plus la transparence ?
Ici c'est clairement une démarche de transparence de la part de X, qui souhaite en dire le plus possible sur le compte consulté. L'objectif donné par la plateforme est de « réduire les interactions non authentiques », en rendant notamment plus aisé de débusquer les comptes d'escrocs.
À ce sujet, pouvoir afficher le pays d'origine du compte en question devrait pouvoir permettre de répondre à certaines polémiques. Des pays sont en effet souvent accusés de mener des campagnes d'influence dans un état tiers, en se faisant passer pour des nationaux de cet État, afin de semer la discorde ou bien de mettre la pression sur un gouvernement potentiel adversaire.
Avec un affichage clair du pays d'origine du compte, ce genre de campagne d'influence internationale pourrait à l'avenir être rendue plus difficile. Un pas en avant vers la bonne direction ?
