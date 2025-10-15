Ici c'est clairement une démarche de transparence de la part de X, qui souhaite en dire le plus possible sur le compte consulté. L'objectif donné par la plateforme est de « réduire les interactions non authentiques », en rendant notamment plus aisé de débusquer les comptes d'escrocs.

À ce sujet, pouvoir afficher le pays d'origine du compte en question devrait pouvoir permettre de répondre à certaines polémiques. Des pays sont en effet souvent accusés de mener des campagnes d'influence dans un état tiers, en se faisant passer pour des nationaux de cet État, afin de semer la discorde ou bien de mettre la pression sur un gouvernement potentiel adversaire.

Avec un affichage clair du pays d'origine du compte, ce genre de campagne d'influence internationale pourrait à l'avenir être rendue plus difficile. Un pas en avant vers la bonne direction ?