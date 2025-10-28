Les passkeys utilisent un protocole qui enregistre chaque clé sur un domaine web spécifique. Les accès actuellement configurés sont liés à twitter.com, et ce verrouillage par domaine constitue justement une protection anti-hameçonnage : une clé refusera de répondre aux requêtes d'authentification provenant d'un domaine différent de celui pour lequel elle a été enregistrée. Le passage de twitter.com vers x.com rend donc les clés existantes incompatibles avec le nouveau domaine.

Passé le 10 novembre, les comptes concernés seront verrouillés jusqu'à ce que leurs propriétaires régularisent leur situation, choisissent une autre méthode d'authentification à deux facteurs, ou désactivent complètement cette protection (une option déconseillée par X).

Pour l'entreprise d'Elon Musk, il s'agit aussi de ne plus dépendre du domaine Twitter.com. "En réenregistrant votre clé, vous l'associerez à x.com, ce qui nous permettra de retirer le domaine Twitter", explique le compte @Safety.