Secondé par un conseiller juridique jadis œuvrant pour Twitter, Michael Peroff compte tout mettre en oeuvre pour récupérer les marques Twitter et Tweet, ainsi que l'identité visuelle qui faisait la particularité de Twitter il y a encore quelques années seulement. Un premier portail Web a déjà été mis en ligne (à cette adresse), avec un logo reprenant l'esthétique du célèbre oiseau bleu.