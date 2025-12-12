Une start-up américaine est bien décidée à faire revoler le célèbre oiseau bleu de Twitter, avec la ferme volonté de récupérer la marque et l'iconographie du réseau aujourd'hui appelé X.
Rappelez-vous, au début, Twitter ressemblait à une cour de récréation numérique où l’on lançait des messages de 140 caractères comme des confettis, légers, spontanés, presque candides. On y croisait des inconnus devenus complices d’un fil à l’autre. Puis l’oiseau bleu a mué en X, plus vaste, plus sombre aussi, et nombreux sont ceux à regretter les premières heures du réseau social américain.
Le sauvetage de Twitter a un nom : Operation Bluebird
Alors même que le réseau X a tout récemment enterré définitivement Twitter, un avocat américain, Michael Peroff, a décidé de créer une nouvelle société : Operation Bluebird. Ce dernier ne cache pas sa volonté de lancer un nouveau réseau social, et de récupérer l'identité et l'esthétique du Twitter originel.
Secondé par un conseiller juridique jadis œuvrant pour Twitter, Michael Peroff compte tout mettre en oeuvre pour récupérer les marques Twitter et Tweet, ainsi que l'identité visuelle qui faisait la particularité de Twitter il y a encore quelques années seulement. Un premier portail Web a déjà été mis en ligne (à cette adresse), avec un logo reprenant l'esthétique du célèbre oiseau bleu.
La société plaide « l'abandon de marque »
À l'heure actuelle, hormis le coloris si emblématique de Twitter, le site Web n'affiche que quelques informations quant à la nature du projet, mais permet déjà à ceux qui le souhaitent de réserver leur futur identifiant. Après avoir racheté Twitter en 2022 (contre 44 milliards de dollars), Elon Musk a changé l'appellation pour X, avec un changement d'identité intégral survenu en juillet 2023.
Selon Operation Bluebird : « les marques Twitter et Tweet ont été retirées des produits, services et actions marketing de X Corp., abandonnant de fait cette marque emblématique, sans intention de la réutiliser. » À en croire certains experts, la demande pourrait potentiellement aboutir, notamment en ce qui concerne l'abandon de marque.
La loi américaine sur les marques stipule en effet que toute personne souhaitant annuler l'enregistrement d'une marque pour cause d'abandon doit prouver que son propriétaire n'a pas utilisé la marque pendant trois années consécutives, ou démontrer que le propriétaire a cessé de l'utiliser et n'a plus l'intention de le faire.
Chez Elon Musk toutefois, on imagine que la position est claire : Twitter ne sera pas cédé et toute défense s’organisera sans délai. De son côté, Operation Bluebird indique que le lancement de son propre réseau social pourrait intervenir d’ici la fin de l’année 2026.
