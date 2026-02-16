Le réseau social X (ex-Twitter) est touché par une panne importante ce lundi 16 février 2026. Des milliers de signalements ont été enregistrés en quelques dizaines de minutes.
L'après-midi est difficile pour X et ses nombreux utilisateurs. Depuis 14h30 environ, la plateforme d'Elon Musk est inaccessible, avec des écrans désespérément noirs, un logo figé au centre, et des messages d'erreur en boucle. Les témoignages affluent sur les sites de monitoring.
Un black-out technique qui s'intensifie pour X
Les premiers signalements ont fusé dès 14h30, et la courbe des incidents n'a cessé de grimper. En quelques minutes, on ne comptat déjà plus les utilisateurs qui ont fait remonter leurs difficultés d'accès. « X est en vrac ! », résume sobrement René sur Total Bug, tandis que Christine déplore : « Rien sur X, impossible d'accéder à la page d'accueil. Tout est noir. »
Que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone, le réseau social refuse obstinément de charger quoi que ce soit. Aurélien décrit précisément le problème, en indiquant que « les pages ne chargent pas, ne laissant apparaître que le logo X. » Certains parviennent à ouvrir l'application, mais se heurtent systématiquement au même message laconique qui s'affiche en boucle : « Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page. »
Les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que d'attendre
« Twitter en panne, rien ne charge, merci Musk ! », lance Benjamin avec un brin de sarcasme. D'autres, comme Syl, réclament plus de transparence, et que « X se décide à communiquer sur ses bugs techniques qui empêchent la connexion ! », tout juste un mois après la dernière grosse panne de la plateforme.
L'absence totale de communication officielle du réseau social a de quoi frustrer. Aucun tweet explicatif après les incidents, aucune estimation de rétablissement, rien. Les utilisateurs naviguent à vue, réduits à rafraîchir leur application en espérant voir réapparaître leur fil d'actualité.