Que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone, le réseau social refuse obstinément de charger quoi que ce soit. Aurélien décrit précisément le problème, en indiquant que « les pages ne chargent pas, ne laissant apparaître que le logo X. » Certains parviennent à ouvrir l'application, mais se heurtent systématiquement au même message laconique qui s'affiche en boucle : « Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page. »