La soirée est catastrophique pour Meta et ses utilisateurs. Si vos applications favorites tournent en boucle dans le vide, rassurez-vous : votre opérateur téléphonique ou votre Wi-Fi n'y sont pour rien. Le problème vient directement des serveurs géants de Mark Zuckerberg, dont les réseaux sociaux et messageries Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Threads subissent une panne de réseau majeure, qui touche la France, l'Europe et le reste du monde. Une déconnexion planétaire qui agite la toile, depuis environ 23h mardi 23 juin 2026. Notons qu'après minuit ce mercredi, il semble y avoir du mieux, même si les messages d'erreur continuent d'être publiés.