Une panne générale massive paralyse les réseaux du groupe Meta ce soir. Facebook, Instagram et WhatsApp sont inaccessibles à l'échelle mondiale, privant des millions d'internautes du bon usage de leurs plateformes favorites.
La soirée est catastrophique pour Meta et ses utilisateurs. Si vos applications favorites tournent en boucle dans le vide, rassurez-vous : votre opérateur téléphonique ou votre Wi-Fi n'y sont pour rien. Le problème vient directement des serveurs géants de Mark Zuckerberg, dont les réseaux sociaux et messageries Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Threads subissent une panne de réseau majeure, qui touche la France, l'Europe et le reste du monde. Une déconnexion planétaire qui agite la toile, depuis environ 23h mardi 23 juin 2026. Notons qu'après minuit ce mercredi, il semble y avoir du mieux, même si les messages d'erreur continuent d'être publiés.
Le grand vide numérique pendant au moins plusieurs dizaines de minutes chez Meta
Les compteurs de Downdetector et Totalbug s'affolent, transformés en bureaux des pleurs. Depuis un peu plus de 23h00 mardi, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et Threads ne répondent plus… ou presque. Tantôt inaccessibles ou avec de gros temps de chargement, les fils d'actualités refusent de se rafraîchir et les messageries ont du mal à répondre. Les écrans gris et les messages d'erreur s'accumulent.
Sur Facebook, le laconique « Sorry, something went wrong » tourne en boucle chez de nombreux utilisateurs. Sur Instagram, beaucoup ont du mal à actualiser le fil ou voir les stories. Mais sur les deux principaux réseaux sociaux de Meta, du mieux est à noter depuis la bascule à minuit, du mardi au mercredi 24 juin. Espérons, pour le groupe mondial et ses afficionados, que les choses rentreront vite dans l'ordre.