Depuis 15h40 ce vendredi 12 juin, Facebook, WhatsApp, Messenger et Discord connaissent des perturbations simultanées. Connexions impossibles, messages bloqués à l'envoi : si vos applications de messagerie ne répondent plus, rassurez-vous, le problème ne vient pas de votre appareil.
Mise à jour le 12 juin à 16H50 : Retour à la normale pour les services Meta. Selon nos constatations, Facebook, Messenger et WhatsApp sont de retour.
Les pannes de grandes plateformes sont rares, mais quand elles surviennent, elles se remarquent immédiatement. Ce vendredi 12 juin après-midi, c'est une panne d'ampleur qui touche plusieurs services de messagerie en même temps. Facebook était le premier à montrer des signes de faiblesse, avec un fil d'actualité qui refusait de charger et près de 1 600 signalements enregistrés sur Downdetector aux alentours de 15h. Quelques dizaines de minutes plus tard, le problème prenait une tout autre dimension.
Trois messageries touchées en même temps
À partir de 15h40, les signalements se multiplient sur WhatsApp, Messenger et Discord. Les symptômes sont similaires d'une application à l'autre : connexions qui échouent, messages restés bloqués à l'envoi, impossibilité pour certains utilisateurs de se connecter. Sur Messenger en particulier, plusieurs personnes rapportent une coupure totale d'accès dès 15h42.
Le fait que WhatsApp et Messenger soient touchés simultanément n'est pas anodin : les deux services appartiennent à Meta, la maison mère de Facebook. Lorsque ces plateformes tombent ensemble, cela pointe généralement vers un incident côté serveurs du groupe, plutôt qu'un dysfonctionnement isolé. Discord, qui est lui une entité indépendante, semble également affecté, bien que le lien entre les deux pannes ne soit pas encore établi.
Aucune communication officielle
À l'heure où nous publions ces lignes, ni Meta ni Discord n'ont communiqué sur l'origine de l'incident. La durée de la perturbation et son étendue géographique exacte restent inconnues. Si vous avez relancé vos applications plusieurs fois en pensant que le problème venait de votre réseau, vous pouvez cesser : la panne est bien réelle, et elle dépasse largement votre connexion Wi-Fi. Nous mettrons cet article à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.