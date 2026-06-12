À partir de 15h40, les signalements se multiplient sur WhatsApp, Messenger et Discord. Les symptômes sont similaires d'une application à l'autre : connexions qui échouent, messages restés bloqués à l'envoi, impossibilité pour certains utilisateurs de se connecter. Sur Messenger en particulier, plusieurs personnes rapportent une coupure totale d'accès dès 15h42.

Le fait que WhatsApp et Messenger soient touchés simultanément n'est pas anodin : les deux services appartiennent à Meta, la maison mère de Facebook. Lorsque ces plateformes tombent ensemble, cela pointe généralement vers un incident côté serveurs du groupe, plutôt qu'un dysfonctionnement isolé. Discord, qui est lui une entité indépendante, semble également affecté, bien que le lien entre les deux pannes ne soit pas encore établi.