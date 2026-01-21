Une interruption d’ampleur a touché de nombreux services Apple utilisés quotidiennement par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Pendant plusieurs heures, l’écosystème du groupe californien a fonctionné de manière très dégradée, avant un rétablissement progressif.
La nuit dernière n’a visiblement pas été de tout repos pour les utilisateurs de services estampillés Apple. Une panne étendue a affecté une large partie de l’infrastructure en ligne du groupe, provoquant des dysfonctionnements sur des plateformes aussi bien destinées au grand public qu’aux professionnels et aux développeurs. Rare par son étendue, l’incident a concerné plusieurs dizaines de services simultanément, sur une durée de plusieurs heures.
App Store, iCloud, iMessage : une large partie de l’écosystème affectée par la panne
L'App Store et l'iTunes Store figuraient parmi les premières plateformes inaccessibles, empêchant tout téléchargement d'applications ou d'achats de musique. Apple TV a également été touché, bloquant l'accès aux programmes pour de nombreux abonnés au service. Du côté d'iCloud, la messagerie, le stockage photo et la suite bureautique iWork sont restés indisponibles durant de longues heures. Les utilisateurs de Plans ont rencontré des difficultés pour obtenir des itinéraires ou consulter les informations de trafic en temps réel.
Les outils destinés aux entreprises et établissements scolaires, tels qu'Apple Business Essentials, Business Manager et School Manager, n'ont pas été épargnés, compliquant la gestion des flottes d'appareils.
Les développeurs privés de leurs outils de travail
La panne a également eu des répercussions directes sur la communauté des créateurs d'applications. Xcode Cloud, indispensable pour compiler et tester du code dans le cloud, est resté inutilisable. App Store Connect, la plateforme centrale pour soumettre et gérer les applications, a elle aussi été touchée. TestFlight et l’accès aux statistiques de ventes sont alors devenus indisponibles. Les API gérant les achats intégrés aux applications ont elles aussi cessé de fonctionner, bloquant tout flux financier lié aux transactions in-app.
Bonne nouvelle malgré tout après cette nuit particulièrement mouvementée : la page « État du système » d'Apple affiche désormais un retour à la normale pour l'ensemble des services concernés. La société n'a pour l'instant fourni aucune explication sur l'origine technique de cette défaillance généralisée.