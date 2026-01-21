L'App Store et l'iTunes Store figuraient parmi les premières plateformes inaccessibles, empêchant tout téléchargement d'applications ou d'achats de musique. Apple TV a également été touché, bloquant l'accès aux programmes pour de nombreux abonnés au service. Du côté d'iCloud, la messagerie, le stockage photo et la suite bureautique iWork sont restés indisponibles durant de longues heures. Les utilisateurs de Plans ont rencontré des difficultés pour obtenir des itinéraires ou consulter les informations de trafic en temps réel.

Les outils destinés aux entreprises et établissements scolaires, tels qu'Apple Business Essentials, Business Manager et School Manager, n'ont pas été épargnés, compliquant la gestion des flottes d'appareils.