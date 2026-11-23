Ce prototype doit permettre à l'équipe d'intégrer le RCS à l'app Messaging de GrapheneOS, mais les utilisateurs ne vont pas pouvoir faire leurs adieux à Google tout de suite. La plupart des opérateurs confient, en effet, la gestion du RCS à Google et exigent un jeton délivré par Google Play pour valider les numéros. Le prototype de messagerie passe donc encore par ces services, qui tournent actuellement dans un bac à sable. Une version autonome est prévue, mais seulement chez les opérateurs qui accepteront de se passer de Google. Autant dire qu’il va falloir s’armer de patience.