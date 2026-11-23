GrapheneOS a mis au point un prototype de messagerie RCS chiffrée. Cerise sur le gâteau, elle peut fonctionner sans passer par Google Messages.
L’agenda des développeurs de GrapheneOS est bien rempli. Il y a une dizaine de jours, l’équipe a confirmé que le Pixel 11 aurait droit à son système alors qu’elle avait initialement prévu de le snober. Elle a également annoncé en septembre dernier une compatibilité avec le Motorola Signature 27. Une autre nouveauté pourrait bien faire grincer des dents chez Google. On vous explique.
Une messagerie RCS chiffrée compatible avec l’iPhone et Google Messages
Le moins que l’on puisse dire, c’est que GrapheneOS ne manque pas d’ambition : « Nous avons développé une application de messagerie RCS servant de preuve de concept », ont annoncé les développeurs du système d'exploitation dans un message paru sur X.
La démonstration, qui montre un échange entre un Pixel 7 Pro et un Pixel 9, permet d’en savoir plus sur les fonctionnalités : accusés de réception et de lecture, indicateurs de saisie, partage de photos et de fichiers, mais aussi réactions par emojis. De quoi faire frémir Google, dont l’application Messages était jusqu’ici le seul moyen d’accéder au RCS sur GrapheneOS.
Et en parlant de Google Messages, l’équipe précise également que son prototype comprend un chiffrement de bout en bout qui repose sur MLS et fonctionne aussi bien avec Google Messages qu’avec iOS. L’application enregistre notamment seule le numéro auprès du service RCS, récupère les réglages nécessaires et achemine les messages.
Un prototype qui passe encore par les services Google Play
Ce prototype doit permettre à l'équipe d'intégrer le RCS à l'app Messaging de GrapheneOS, mais les utilisateurs ne vont pas pouvoir faire leurs adieux à Google tout de suite. La plupart des opérateurs confient, en effet, la gestion du RCS à Google et exigent un jeton délivré par Google Play pour valider les numéros. Le prototype de messagerie passe donc encore par ces services, qui tournent actuellement dans un bac à sable. Une version autonome est prévue, mais seulement chez les opérateurs qui accepteront de se passer de Google. Autant dire qu’il va falloir s’armer de patience.
Un autre bémol, et pas des moindres : le prototype fonctionne uniquement avec le RCS et ne prend pas en charge les SMS et les MMS. Quant au chiffrement, il garantit bien la confidentialité du contenu des échanges, mais les messages sont toujours acheminés via les infrastructures de Google ou des opérateurs. L’objectif n’est donc pas de remplacer un outil comme Signal.
Pour l’instant, le service Google Messages a encore de beaux jours devant lui : aucune date de déploiement global n’a été annoncée et le résultat sera, quoi qu'il arrive, réservé à GrapheneOS.