GrapheneOS avait mis de côté ses travaux pour les Google Pixel 11 faute de MTE, une protection de la mémoire. Mais avec Android 17 QPR2 la donne change, et l’équipe confirme que tout fonctionne avec son système.
Le portage était presque terminé quand l’équipe a dû l’abandonner. Avec le MTE désormais disponible, il pourra sortir.
Pixel 11 : un portage quasi prêt, derrière QPR2 et le Signature 27
Nous rapportions le 31 août que l’équipe de GrapheneOS renonçait au Pixel 11. Elle déconseillait même de l’acheter. Le projet était pourtant bien avancé. D’après son message sur X, le portage était presque fini environ une semaine après la sortie des téléphones. Le blocage venait du MTE (Memory Tagging Extension), absent de ces modèles.
Le principe est simple. Chaque zone de mémoire reçoit une étiquette. Si un programme tente d’accéder à une zone qui n’est pas la sienne, les étiquettes ne correspondent plus et le processeur bloque l’accès. GrapheneOS estime que cela neutralise presque tous les exploits à distance. Les Pixel disposent de cette protection depuis le Pixel 8, et Graphene OS avait pour habitude de l’activer sur tout le système, y compris pour la plupart des applications, même sans l’accord de leurs développeurs. De son côté, Google ne l’a jamais activé par défaut sur Android.
Dans son message, l’équipe explique qu’Android 17 QPR2, une mise à jour intermédiaire d’Android 17, ajoute bien le MTE aux Pixel 11. Elle a vérifié que cette protection fonctionne avec sa propre version de GrapheneOS basée sur cette mise à jour, presque terminée. Cette version sera d’abord diffusée sur les appareils que GrapheneOS prend déjà en charge. Le support du Pixel 11 étant fini depuis longtemps, il pourra être livré lui aussi une fois cette version publiée. La priorité de l’équipe ira toutefois au Motorola Signature 27, dont la prise en charge reste à terminer. Aucune date n’est annoncée. Rappelons que jusqu’au partenariat avec Motorola, seuls les Pixel étaient officiellement pris en charge.
Reste la question des performances. Le MTE peut potentiellement ralentir l'appareil en vérifiant les étiquettes. GrapheneOS juge toutefois les performances du Pixel 11 acceptables, et même largement suffisantes, avec un impact comparable à celui des autres Pixel. Sur le Signature 27, elles seront nettement supérieures. Le site l’explique par un processeur bien plus puissant.