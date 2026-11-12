Le principe est simple. Chaque zone de mémoire reçoit une étiquette. Si un programme tente d’accéder à une zone qui n’est pas la sienne, les étiquettes ne correspondent plus et le processeur bloque l’accès. GrapheneOS estime que cela neutralise presque tous les exploits à distance. Les Pixel disposent de cette protection depuis le Pixel 8, et Graphene OS avait pour habitude de l’activer sur tout le système, y compris pour la plupart des applications, même sans l’accord de leurs développeurs. De son côté, Google ne l’a jamais activé par défaut sur Android.