Le MTE (Memory Tagging Extension) est une fonction des processeurs ARM récents. Chaque zone de mémoire reçoit une étiquette bien spécifique. Si une application tente d'accéder à une zone qui ne lui appartient pas, l'étiquette ne correspond plus et le processeur bloque l'accès. GrapheneOS explique que cela neutralise la quasi-totalité des exploits à distance, et une bonne partie des exploits locaux aussi. Google a introduit le MTE avec le Pixel 8, en octobre 2023. GrapheneOS l'utilise depuis pour tout son système.

Et c'est bien là toute la différence. Google, lui, ne l'a jamais activé par défaut sur Android, même sur les Pixel compatibles. Depuis Android 16, le mode protection avancée ne l'active que pour quelques processus. Du côté de l'iPhone, Apple active Memory Integrity Enforcement sur l'iPhone 17 en permanence sur le noyau et une large partie du système, mais pas sur les applications tierces. Les développeurs tiers doivent l'activer eux-mêmes. GrapheneOS va plus loin en imposant le MTE à la plupart des applications, avec ou sans l'accord des développeurs. Une option pour le désactiver est quand même disponible au cas par cas si une appli pose problème.