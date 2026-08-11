Un smartphone Android repose sur deux briques, avec d'une part le système d'exploitation, comme GrapheneOS, LineageOS ou e/OS et d'autre part le noyau, qui relie les composants physiques du téléphone au logiciel. La licence GPLv2, qui encadre une partie du code Android, oblige Google à publier ce noyau. GrapheneOS explique que Google le distribuait jusqu'ici automatiquement, sous forme de mises à jour poussées sur une plateforme publique et accessibles en quelques heures. Selon la fondation, cette automatisation a disparu. Il faut désormais remplir un formulaire, puis patienter plusieurs semaines avant de recevoir un lien Google Drive. L'historique des modifications reste par ailleurs compressé en un seul commit avant chaque publication.

GrapheneOS affirme que cette lenteur vise à ralentir les projets qui font tourner Android sur Pixel sans les services Google. Sans le code du noyau, impossible de tester et de publier des correctifs de sécurité en amont d'une nouvelle version d'Android. La fondation explique avoir besoin de chaque version bêta pour anticiper ce travail de portage.

GrapheneOS estime qu'avec ces changements, Google est en violation de la licence GPLv2, laquelle impose de fournir le code sous une forme adaptée à la modification et sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels. Seulement cette définition reste vague puisque la licence n'impose pas spécifiquement un git, simplement de partager le code source. Déprécier ce partage en générant un lien Google Drive après plusieurs semaines d'attente est-il acceptable ?

GrapheneOS assure que ce blocage n'affectera pas le partenariat noué avec Motorola. La fondation pilotera directement ses propres dépôts Git sans dépendre de l'accord de Google. Rappelons que les prochains smartphones de Motorola tournant sur GrapheneOS ne verront le jour qu'en 2027, le temps que les puces Qualcomm intègrent nativement le marquage matériel de la mémoire exigé par les dispositifs de sécurité de GrapheneOS. Pour les futurs appareils Motorola, la fondation prévoit de préparer ses portages en avance, avec un accès direct au code au moment des grandes mises à jour Android.