Dans un fil publié sur X, la fondation GrapheneOS affirme que Google a remplacé la publication automatique du code source des noyaux Pixel par un système de demande manuelle via Google Forms. Selon elle, les développeurs doivent désormais patienter plusieurs semaines pour recevoir un lien Google Drive, contre quelques heures auparavant.
Ce changement toucherait en priorité les projets qui dépendent de ce code pour fonctionner, à commencer par GrapheneOS elle-même. Les utilisateurs d'Android standard sur leur Pixel ne devraient, eux, constater aucune différence dans leurs mises à jour.
Un accès Git remplacé par un formulaire et plusieurs semaines d'attente
Un smartphone Android repose sur deux briques, avec d'une part le système d'exploitation, comme GrapheneOS, LineageOS ou e/OS et d'autre part le noyau, qui relie les composants physiques du téléphone au logiciel. La licence GPLv2, qui encadre une partie du code Android, oblige Google à publier ce noyau. GrapheneOS explique que Google le distribuait jusqu'ici automatiquement, sous forme de mises à jour poussées sur une plateforme publique et accessibles en quelques heures. Selon la fondation, cette automatisation a disparu. Il faut désormais remplir un formulaire, puis patienter plusieurs semaines avant de recevoir un lien Google Drive. L'historique des modifications reste par ailleurs compressé en un seul commit avant chaque publication.
GrapheneOS affirme que cette lenteur vise à ralentir les projets qui font tourner Android sur Pixel sans les services Google. Sans le code du noyau, impossible de tester et de publier des correctifs de sécurité en amont d'une nouvelle version d'Android. La fondation explique avoir besoin de chaque version bêta pour anticiper ce travail de portage.
GrapheneOS estime qu'avec ces changements, Google est en violation de la licence GPLv2, laquelle impose de fournir le code sous une forme adaptée à la modification et sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels. Seulement cette définition reste vague puisque la licence n'impose pas spécifiquement un git, simplement de partager le code source. Déprécier ce partage en générant un lien Google Drive après plusieurs semaines d'attente est-il acceptable ?
GrapheneOS assure que ce blocage n'affectera pas le partenariat noué avec Motorola. La fondation pilotera directement ses propres dépôts Git sans dépendre de l'accord de Google. Rappelons que les prochains smartphones de Motorola tournant sur GrapheneOS ne verront le jour qu'en 2027, le temps que les puces Qualcomm intègrent nativement le marquage matériel de la mémoire exigé par les dispositifs de sécurité de GrapheneOS. Pour les futurs appareils Motorola, la fondation prévoit de préparer ses portages en avance, avec un accès direct au code au moment des grandes mises à jour Android.
Google multiplie les restrictions
Ce coup de gueule de GrapheneOS ne sort pas de nulle part. Cela fait plusieurs années que Google met en place différentes restrictions d'accès au code source d'Android. Dès 2023, le géant de la recherche mettait fin au support de deux applications de l'AOSP, Téléphone et Messages. L'impact restait cependant limité pour la majorité des utilisateurs, la plupart des constructeurs utilisent déjà leurs propres applications.
Avec Android 16, Google a retiré du code source des arbres de périphériques et des binaires de pilotes propriétaires des Pixel. En parallèle, la société a réduit l'historique des commits du noyau à un seul commit. Google justifiait ce retrait par l'adoption de "cuttlefish", un appareil virtuel devenu la nouvelle référence pour AOSP à la place des Pixel.
Sept mois plus tard, Google resserrait de nouveau son calendrier de publication, en limitant la mise à disposition du code source de l'AOSP à deux échéances annuelles, au deuxième et au quatrième trimestre. Auparavant, le code suivait quasiment en temps réel chaque mise à jour Pixel. Seuls les correctifs de sécurité mensuels continuaient d'être distribués à part, sur une branche dédiée.
Désormais, il faut donc en plus remplir un formulaire et attendre plusieurs semaines avant d'obtenir un lien Google Drive.
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