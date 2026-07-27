GrapheneOS n'accepte que les appareils dotés d'un élément sécurisé capable d'appliquer la dernière génération de limitation des tentatives de déverrouillage. Cette exigence a été introduite par Android 16 QPR2. Concrètement, ce composant matériel autorise 20 essais de code PIN au maximum, avec des délais qui s'allongent progressivement : 4 heures après 10 échecs, puis 41 jours après 15 échecs. Cette architecture rend le piratage par force brute long et coûteux. Un attaquant doit soit exploiter une faille logicielle pendant une phase où l'appareil a déjà été déverrouillé une première fois, soit deviner le code malgré ce blocage progressif. Les Pixel intègrent ce type d'élément sécurisé depuis le Pixel 2, sorti fin 2017, ce qui explique leur statut de référence pour le projet depuis près de dix ans.

Le second mécanisme concerne la résistance aux attaques internes. Toute mise à jour du micrologiciel de l'élément sécurisé nécessite une authentification préalable de l'utilisateur principal. Sans cette validation, ni une clé de signature valide ni un numéro de version supérieur ne suffisent à installer un correctif. Cela a été pensé pour empêcher qu'une autorité fasse pression sur un fabricant afin de le forcer à produire une version modifiée supprimant les limitations d'essais.