GrapheneOS lève le voile sur les conditions techniques de son arrivée chez Motorola, attendue en 2027, en détaillant pour la première fois les exigences matérielles qui expliquent son exclusivité passée aux Pixel.
Jusqu'à présent réservé aux smartphones Google, ce système d'exploitation axé sur la confidentialité voit son équipe de développement préciser les critères de sécurité que doit remplir un appareil pour être pris en charge. Cette clarification survient alors que le partenariat avec Motorola, encore flou sur ses contours, se rapproche peu à peu.
Un verrou matériel qui explique l'attente jusqu'en 2027
GrapheneOS n'accepte que les appareils dotés d'un élément sécurisé capable d'appliquer la dernière génération de limitation des tentatives de déverrouillage. Cette exigence a été introduite par Android 16 QPR2. Concrètement, ce composant matériel autorise 20 essais de code PIN au maximum, avec des délais qui s'allongent progressivement : 4 heures après 10 échecs, puis 41 jours après 15 échecs. Cette architecture rend le piratage par force brute long et coûteux. Un attaquant doit soit exploiter une faille logicielle pendant une phase où l'appareil a déjà été déverrouillé une première fois, soit deviner le code malgré ce blocage progressif. Les Pixel intègrent ce type d'élément sécurisé depuis le Pixel 2, sorti fin 2017, ce qui explique leur statut de référence pour le projet depuis près de dix ans.
Le second mécanisme concerne la résistance aux attaques internes. Toute mise à jour du micrologiciel de l'élément sécurisé nécessite une authentification préalable de l'utilisateur principal. Sans cette validation, ni une clé de signature valide ni un numéro de version supérieur ne suffisent à installer un correctif. Cela a été pensé pour empêcher qu'une autorité fasse pression sur un fabricant afin de le forcer à produire une version modifiée supprimant les limitations d'essais.
Au-delà de ce socle matériel, GrapheneOS ajoute ses propres couches de protection. On retrouve ainsi :
- Des mots de passe pouvent atteindre 128 caractères contre 16 sur Android standard.
- L'authentification à deux facteurs combinant empreinte digitale et code PIN.
- Des protections renforcées contre l'exploitation de failles mémoire grâce au marquage matériel de la mémoire (MTE).
- Le blocage des connexions USB à l'écran verrouillé
- Un minuteur de redémarrage automatique configurable.
Ces fonctions s'ajoutent à celles déjà présentes sur les Pixel, ce qui limite pour l'instant la compatibilité aux terminaux capables de gérer l'ensemble de cette pile de sécurité.
Nous rapportions en octobre dernier que GrapheneOS préparait son ouverture à un fabricant utilisant des puces Snapdragon récentes. L'annonce officielle du partenariat avec Motorola est venue confirmer cette piste. L'équipe de GrapheneOS précise désormais que c'est la disponibilité des puces Qualcomm intégrant nativement le marquage matériel de la mémoire qui fixe l'échéance à 2027. Les futurs modèles concernés devront donc embarquer cette génération de composants pour prétendre à une prise en charge officielle par le système.