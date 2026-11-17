Mais, les inquiétudes persistent. Pour des défenseurs de la vie privée et des dirigeants du secteur, l’État pourrait toujours imposer la création d’outils d’interception des communications. Les entreprises rappellent qu’on ne peut pas créer une porte dérobée réservée aux enquêteurs sans fragiliser la sécurité de tous les utilisateurs. Rachel Curran, responsable des politiques publiques de Meta au Canada, parle de « ligne rouge » si un ordre rendait les systèmes de l’entreprise plus vulnérables. Apple reconnaît les efforts d’Ottawa, mais estime que le texte limiterait encore sa capacité à proposer des fonctions de confidentialité et de sécurité, dont le chiffrement. Le gouvernement se défend en affirmant que le C-22 n’autorise ni surveillance indiscriminée ni porte dérobée. Le texte a été amendé après les craintes d’Apple au Royaume-Uni et il ne fait qu’aligner le Canada sur ses alliés du Five Eyes et du G7. Des élus américains pensent au contraire que le texte va plus loin que les règles adoptées par ces alliés. Le ministre accuse même certains critiques, dont des géants de la tech, de désinformer.