Selon Bloomberg, ce serait le plus gros accord jamais conclu avec des districts scolaires américains. Meta avait accepté en août de verser jusqu’à 18 milliards de dollars à la quasi-totalité des États américains, six fois plus, et de limiter strictement l’usage de Facebook et d’Instagram par les adolescents.

En mars, un jury de Los Angeles avait reconnu Meta et YouTube coupables de négligence envers une jeune femme de 20 ans, devenue dépendante aux réseaux sociaux pendant son enfance. YouTube devait payer 30 % des 6 millions de dollars de dommages. En mai, YouTube a transigé avec Breathitt County, un district rural du Kentucky, pour un peu plus de 2 millions de dollars, avec une formation à Google Classroom pour ses enseignants. Avec Meta, Snap et TikTok, la facture a dépassé de 8 % le budget annuel de ce district de 1 600 élèves. Selon Bloomberg Intelligence, le service d’analyse de l’agence, les plateformes risquaient de payer près de 400 milliards de dollars dans l’ensemble des procès intentés par les écoles.

Carolyn McDaniel, principale du lycée de Breathitt County de 2016 à 2019, a raconté à Bloomberg que les réseaux sociaux avaient englouti une grande partie de son temps. « C’était un énorme gaspillage de ressources », regrette-t-elle. Le prochain procès fédéral, intenté par le district de Tucson, en Arizona, doit s’ouvrir en février. Seuls Meta, TikTok et Snap seront encore poursuivis.