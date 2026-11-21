YouTube a conclu un accord de principe pour verser environ 3 milliards de dollars à des milliers de districts scolaires américains, qui l’accusent d’avoir rendu sa plateforme addictive pour les élèves, d’après Bloomberg. La filiale de Google ajouterait aussi de nouvelles protections pour les adolescents.
Ces districts, de New York et Los Angeles jusqu’aux plus petites communes, reprochent à YouTube ses algorithmes de recommandation et le défilement infini, des fonctions conçues selon eux pour accrocher les jeunes. Ils leur imputent des cas de dépression et de troubles alimentaires chez leurs élèves. Ils poursuivent aussi Meta, Snap et TikTok pour les mêmes raisons, et les quatre plateformes contestent ces accusations. Mais il faudra encore quelques mois pour que la majorité des districts signent et que la magistrate fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, chargée du dossier à Oakland, en Californie, valide l’accord.
YouTube est aussi un outil de travail dans les classes
YouTube est le seul des quatre réseaux poursuivis par ces districts à être largement adopté par les écoles pour faire cours. Mais dans une enquête menée en septembre par le Thomas B. Fordham Institute, un centre de réflexion américain sur l’éducation, plus de 30 % des 2 000 lycéens interrogés disaient regarder YouTube pour se divertir pendant la journée de cours, en dehors des activités prévues par leurs enseignants.
Les écoles affirment avoir dû payer pour faire respecter l’interdiction des téléphones et pour recruter des psychologues. Elles réclament le remboursement de ces dépenses, ainsi que des changements sur la plateforme. Avec un accord à l’amiable, Google éviterait de longs procès contre des établissements qui sont aussi ses clients, et avec qui les tensions se multiplient. Aux États-Unis, les écoles qui refusent l’IA de Google perdent l’accès à son moteur de recherche, et New York et Los Angeles, les deux plus grands districts du pays, ont limité l’IA sur les appareils des élèves.
YouTube paierait près de 1 500 fois plus qu’au Kentucky
Selon Bloomberg, ce serait le plus gros accord jamais conclu avec des districts scolaires américains. Meta avait accepté en août de verser jusqu’à 18 milliards de dollars à la quasi-totalité des États américains, six fois plus, et de limiter strictement l’usage de Facebook et d’Instagram par les adolescents.
En mars, un jury de Los Angeles avait reconnu Meta et YouTube coupables de négligence envers une jeune femme de 20 ans, devenue dépendante aux réseaux sociaux pendant son enfance. YouTube devait payer 30 % des 6 millions de dollars de dommages. En mai, YouTube a transigé avec Breathitt County, un district rural du Kentucky, pour un peu plus de 2 millions de dollars, avec une formation à Google Classroom pour ses enseignants. Avec Meta, Snap et TikTok, la facture a dépassé de 8 % le budget annuel de ce district de 1 600 élèves. Selon Bloomberg Intelligence, le service d’analyse de l’agence, les plateformes risquaient de payer près de 400 milliards de dollars dans l’ensemble des procès intentés par les écoles.
Carolyn McDaniel, principale du lycée de Breathitt County de 2016 à 2019, a raconté à Bloomberg que les réseaux sociaux avaient englouti une grande partie de son temps. « C’était un énorme gaspillage de ressources », regrette-t-elle. Le prochain procès fédéral, intenté par le district de Tucson, en Arizona, doit s’ouvrir en février. Seuls Meta, TikTok et Snap seront encore poursuivis.