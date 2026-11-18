WhatsApp va bientôt proposer son propre espace de sauvegarde en ligne, avec 2 Go seulement à la clé.
Les développeurs de WhatsApp ne manquent pas d’inspiration pour améliorer leur produit. Récemment, ils ont créé un accès express aux médias récents, qui n’a pas reçu l’accueil escompté. Ils ont également testé un outil de retouche IA sur iPhone et lancé un réglage pour permettre aux utilisateurs d’avoir un meilleur contrôle sur la visibilité de leur numéro de téléphone. Un nouveau projet, déjà évoqué en avril dernier, prend enfin forme sur Android.
WhatsApp tourne le dos à Google Drive
WABetaInfo a repéré dans la version bêta 2.26.46.4 de WhatsApp une petite nouveauté qui devrait faire grand bruit : il est désormais possible de sauvegarder son historique d’échanges directement dans les serveurs de l’application. Pour l'instant seule une poignée de testeurs a accès à cette nouvelle fonctionnalité. Elle devrait être proposée plus largement dans les prochaines semaines. Aucune date précise n’a toutefois été dévoilée.
La nouvelle option se cache sur l’écran de sauvegarde des discussions : elle donne à l’utilisateur le choix d’utiliser Google Drive ou le stockage de WhatsApp. Ce dernier peut changer d’avis à tout moment.
WhatsApp mise plus que jamais sur la sécurité. Le chiffrement de bout en bout doit être activé dès la première copie et il est impossible de le désactiver. Le dispositif s’appuie sur une clé d’accès, mais on peut aussi passer par une clé de 64 chiffres, si cette solution ne nous convient pas. En procédant ainsi, ni WhatsApp ni Meta ne peuvent consulter le contenu de ces archives. On ne va pas s’en plaindre.
Une capacité de stockage un peu légère
Côté capacité de stockage, WhatsApp se montre un peu radin : l’application fournit seulement 2 Go aux utilisateurs gratuits. C’est bien loin des 15 Go proposés par un compte Google, même s'ils sont partagés entre Drive, Gmail et Google Photos. Les abonnés payants sont mieux lotis : ceux qui possèdent un abonnement WhatsApp Plus bénéficient de 100 Go d’espace disponible et les formules Meta One vont jusqu’à 4 To.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Une autre information qui a son importance : ceux qui souhaitent renoncer à leur forfait payant auront 4 mois pour récupérer leurs sauvegardes. Quand ce délai sera passé, les archives disparaîtront définitivement si aucun renouvellement n’est intervenu entre-temps.
Derrière ce pied de nez à Google, on devine que Meta recherche surtout une nouvelle stratégie de monétisation pour sa messagerie instantanée. Les utilisateurs mordront-ils à l’hameçon ? L’avenir nous le dira.