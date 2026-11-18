WhatsApp mise plus que jamais sur la sécurité. Le chiffrement de bout en bout doit être activé dès la première copie et il est impossible de le désactiver. Le dispositif s’appuie sur une clé d’accès, mais on peut aussi passer par une clé de 64 chiffres, si cette solution ne nous convient pas. En procédant ainsi, ni WhatsApp ni Meta ne peuvent consulter le contenu de ces archives. On ne va pas s’en plaindre.