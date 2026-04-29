WhatsApp prépare sa propre infrastructure cloud pour stocker les sauvegardes de conversations. Indépendante de Google Drive et d'iCloud, cette solution intégrerait le chiffrement de bout en bout activé d'office, avec une authentification biométrique par passkey. La fonctionnalité est en cours de développement et fera l'objet de plusieurs phases de test avant tout déploiement.
Jusqu'à présent, les utilisateurs de WhatsApp n'ont pas vraiment le choix côté stockage. Les sauvegardes partent automatiquement sur Google Drive pour Android, ou sur iCloud pour iOS. L'application de Meta prépare une troisième option, hébergée directement sur ses propres serveurs.
Sortir de Google Drive et iCloud, pour plus d'espace…. et de revenus
WhatsApp génère des sauvegardes volumineuses. Celles-ci rassemblent non seulement les conversations, mais également les photos, les vidéos ainsi que les notes vocales. Toutes ces données empiètent rapidement sur l'espace cloud disponible, partagé avec vos autres données sur les serveurs de Google et d'Apple. Lorsque le quota est atteint, l'utilisateur doit soit supprimer des fichiers, soit souscrire un abonnement de stockage supplémentaire chez Google ou Apple.
Pour contourner ce problème WhatsApp développe son propre système. Les utilisateurs pourront choisir entre leur cloud habituel ou un espace hébergé directement par WhatsApp. Bon, on l'a bien compris, pour la filiale de Meta il s'agit aussi de mettre en place un nouvel abonnement. Selon wabetainfo, qui rapporte l'information, cette nouvelle option proposerait 2 Go gratuits. Une formule à 50 Go serait également envisagée, aux alentours de 0,99 dollar. Pour l'heure, aucun tarif n'est définitif. L'entreprise pourrait les réviser en fonction des retours des tests et des conditions de chaque marché.
À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si les 2 Go gratuits seront accessibles à tous les utilisateurs, ou réservés aux abonnés WhatsApp Plus, la formule premium de l'application.
Chiffrement obligatoire, passkey par défaut
Si vous optez pour l'hébergement maison de WhatsApp, le chiffrement de bout en bout sera automatique. Pas d'option à activer manuellement dans les paramètres : toutes les données stockées sur les serveurs de WhatsApp seront protégées par défaut. Trois méthodes d'accès sont prévues avec une passkey, un mot de passe classique, ou une clé de chiffrement de 64 caractères.
WhatsApp devrait mettre en avant la passkey. Concrètement, c'est une clé cryptographique liée à votre appareil, déverrouillée via votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Elle est stockée dans votre gestionnaire de mots de passe et peut se synchroniser entre vos appareils de confiance. Rien à mémoriser, et le risque de perdre définitivement accès à vos sauvegardes en cas d'oubli disparaît.
Bon, on aurait également apprécié une option pour exporter ces sauvegardes chiffrées en local, mais WhatsApp n'aurait pas grand chose à gagner. Récemment, c'est Signal qui a introduit son option de sauvegarde sécurisée avec une formule payante à 1,99€/mois pour 100 Go de stockage.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.