WhatsApp génère des sauvegardes volumineuses. Celles-ci rassemblent non seulement les conversations, mais également les photos, les vidéos ainsi que les notes vocales. Toutes ces données empiètent rapidement sur l'espace cloud disponible, partagé avec vos autres données sur les serveurs de Google et d'Apple. Lorsque le quota est atteint, l'utilisateur doit soit supprimer des fichiers, soit souscrire un abonnement de stockage supplémentaire chez Google ou Apple.

Pour contourner ce problème WhatsApp développe son propre système. Les utilisateurs pourront choisir entre leur cloud habituel ou un espace hébergé directement par WhatsApp. Bon, on l'a bien compris, pour la filiale de Meta il s'agit aussi de mettre en place un nouvel abonnement. Selon wabetainfo, qui rapporte l'information, cette nouvelle option proposerait 2 Go gratuits. Une formule à 50 Go serait également envisagée, aux alentours de 0,99 dollar. Pour l'heure, aucun tarif n'est définitif. L'entreprise pourrait les réviser en fonction des retours des tests et des conditions de chaque marché.

À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si les 2 Go gratuits seront accessibles à tous les utilisateurs, ou réservés aux abonnés WhatsApp Plus, la formule premium de l'application.