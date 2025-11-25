Signal stocke tous les messages dans une base de données chiffrée (SQLCipher) directement sur le téléphone. La clé de déchiffrement qui protège cette base est, elle aussi, stockée localement, dans le système de sécurité de l'appareil (Android Keystore ou iOS Keychain). De fait, lorsque le smartphone est volé ou cassé, l'utilisateur perd donc tout son historique de conversation. Sur un nouvel appareil, l'app génère de nouvelles clés d'identité, lesquelles ne sont jamais synchronisées avec un serveur central. Les anciens messages sur le téléphone cassé restent donc verrouillés dans une base de données inaccessible.

Les serveurs de Signal ne gardent jamais une copie des messages : ils servent uniquement de relais temporaire, en les supprimant dès réception par le destinataire ou en conservant ces données chiffrées au maximum 14 jours si l'interlocuteur n'est pas connecté. C'est d'ailleurs le cœur du modèle "zéro connaissance" de Signal : l'entreprise ne peut techniquement pas accéder au contenu des conversations, même en cas de demande légale.​

Alors forcément, cette infrastructure pose parfois des problèmes en cas d'accident. En septembre, la fondation expliquait qu'une option de sauvegarde - similaire à celle de WhatsApp - faisait partie des demandes récurrentes. Cette nouveauté est désormais déployée en France dans la version bêta sur Android (v 7.56) et aujourd'hui sur iOS (v 7.86).