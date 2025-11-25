Annoncée au mois de septembre, la nouvelle option de sauvegarde de Signal est désormais disponible sur iOS en version bêta.
Si la messagerie sécurisée Signal repose principalement sur des dons, la fondation introduit son premier modèle économique avec un abonnement permettant d'effectuer des sauvegardes régulières de ses messages de manière sécurisée.
L'infrastructure sécurisée de Signal
Signal stocke tous les messages dans une base de données chiffrée (SQLCipher) directement sur le téléphone. La clé de déchiffrement qui protège cette base est, elle aussi, stockée localement, dans le système de sécurité de l'appareil (Android Keystore ou iOS Keychain). De fait, lorsque le smartphone est volé ou cassé, l'utilisateur perd donc tout son historique de conversation. Sur un nouvel appareil, l'app génère de nouvelles clés d'identité, lesquelles ne sont jamais synchronisées avec un serveur central. Les anciens messages sur le téléphone cassé restent donc verrouillés dans une base de données inaccessible.
Les serveurs de Signal ne gardent jamais une copie des messages : ils servent uniquement de relais temporaire, en les supprimant dès réception par le destinataire ou en conservant ces données chiffrées au maximum 14 jours si l'interlocuteur n'est pas connecté. C'est d'ailleurs le cœur du modèle "zéro connaissance" de Signal : l'entreprise ne peut techniquement pas accéder au contenu des conversations, même en cas de demande légale.
Alors forcément, cette infrastructure pose parfois des problèmes en cas d'accident. En septembre, la fondation expliquait qu'une option de sauvegarde - similaire à celle de WhatsApp - faisait partie des demandes récurrentes. Cette nouveauté est désormais déployée en France dans la version bêta sur Android (v 7.56) et aujourd'hui sur iOS (v 7.86).
Comment sauvegarder ses messages de Signal ?
Après avoir mis à jour l'application, une nouvelle option fait son apparition au sein des paramètres. L'utilisateur peut ainsi activer la sauvegarde automatique, laquelle est effectuée chaque jour. Mais avant tout, il faut générer une clé de sécurité. Celle-ci est à conserver dans un endroit sûr, tel qu'un gestionnaire de mots de passe, et servira précisément à récupérer le contenu des sauvegardes en cas de perte, de vol ou de casse du smartphone.
Signal propose ensuite deux options. La première, gratuite, permet d'effectuer un backup complet de tous les messages texte ainsi que des médias sur 45 jours glissants. La seconde option, à 1,99€/mois, propose une sauvegarde complète des médias avec 100 Go de stockage.
Notons qu'il est possible de forcer la sauvegarde et de n'activer le transfert que sur un point de connexion WiFi. Signal précise que les messages éphémères programmés pour disparaitre dans un lapse de 24 heures ne feront pas partie de ces transferts.