Jusqu’ici, quand l’utilisateur créait un nom de profil, son numéro disparaissait pour les gens qui ne l’avaient pas enregistré au préalable. Mais les choses pourraient bien changer : l’équipe de WABetaInfo a trouvé une évolution importante dans les réglages de confidentialité de l’application. « Il s'agit peut-être de la dernière étape avant que la fonctionnalité permettant d'utiliser des noms d'utilisateur complets ne soit accessible à tous », explique-t-elle notamment dans son article.