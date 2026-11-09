Vous allez bientôt pouvoir décider qui peut avoir voir à votre numéro de téléphone sur WhatsApp : la fonction est en préparation sur Android.
Les développeurs de WhatsApp n’ont pas chômé ces dernières semaines : l’appli, qui permet depuis cet été aux utilisateurs de réserver des noms de profil, s’est enrichie d’une option de planification des messages mais aussi de nouvelles actions rapides. Elle devrait aussi donner prochainement un accès direct aux derniers médias dans les conversations. Un nouveau réglage de confidentialité est aussi en préparation. On fait le point.
WhatsApp va vous permettre de contrôler la visibilité de votre numéro de téléphone
Jusqu’ici, quand l’utilisateur créait un nom de profil, son numéro disparaissait pour les gens qui ne l’avaient pas enregistré au préalable. Mais les choses pourraient bien changer : l’équipe de WABetaInfo a trouvé une évolution importante dans les réglages de confidentialité de l’application. « Il s'agit peut-être de la dernière étape avant que la fonctionnalité permettant d'utiliser des noms d'utilisateur complets ne soit accessible à tous », explique-t-elle notamment dans son article.
La nouveauté est visible dans la version bêta 2.26.45.1 de WhatsApp, disponible via le Google Play Store. Elle ajoute une section qui donne 4 niveaux de contrôle pour la visibilité du numéro de téléphone : « Tout le monde », « Mes contacts », « Mes contacts sauf… » et « Personne ». On peut donc choisir de rester joignable via son pseudo ou d’ouvrir un peu les portes à certains contacts triés sur le volet.
Notez toutefois que ceux qui connaissent déjà votre numéro de téléphone continueront de le voir, quelle que soit l’option choisie.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Une nouveauté qui n’a pas encore dévoilé tous ses secrets
Par défaut, le paramètre est réglé sur « Personne » ce qui garantit le meilleur niveau de confidentialité. Attention toutefois, à chaque fois que vous modifierez ce réglage, WhatsApp réinitialisera votre liste d’exceptions : il faudra donc faire preuve de prudence, si vous ne voulez pas que des personnes exclues puissent voir votre numéro. Pour éviter les bêtises, l’appli a prévu une fenêtre d’alerte.
Côté calendrier, le flou est total. La fonctionnalité est encore loin d’être achevée. On note également qu’elle est, pour l'instant, cantonnée à Android et que les utilisateurs d’iPhone sont laissés sur la touche. Vous l’avez compris, il faudra attendre encore quelque temps avant que cette nouvelle option ne soit finalisée et qu’un déploiement global ne soit prévu. Patience, donc.