Un porte-parole de WhatsApp a indiqué à nos confrères d'Android Authority que ces préoccupations ont déjà été prises en compte dans la conception même de la fonctionnalité. La messagerie précise notamment que les noms les plus sensibles, ceux associés à des personnalités publiques, des entités gouvernementales, des célébrités ou des comptes Meta vérifiés, sont d'ores et déjà réservés.