Usurper un nom d'utilisateur serait trop facile avec la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp. L'application de Meta qui veut remplacer les numéros de téléphone par des identifiants a-t-elle manqué d'anticipation ?
Prochainement disponible dans la majorité des pays du monde, la nouvelle fonctionnalité de nom d'utilisateur de WhatsApp fait déjà débat. Le gouvernement indien aurait même demandé à Meta de suspendre les noms d'utilisateurs provisoirement. En effet, les autorités craignent que cette fonctionnalité ne facilite le travail des escrocs et cybercriminels.
Entre usurpation d'identité de personnalités connues, ou même de votre propre identité, il est vivement recommandé de réserver son nom d'utilisateur rapidement. WhatsApp, pourtant, reste confiant sur le sujet.
WhatsApp se veut (un peu) rassurant
Un porte-parole de WhatsApp a indiqué à nos confrères d'Android Authority que ces préoccupations ont déjà été prises en compte dans la conception même de la fonctionnalité. La messagerie précise notamment que les noms les plus sensibles, ceux associés à des personnalités publiques, des entités gouvernementales, des célébrités ou des comptes Meta vérifiés, sont d'ores et déjà réservés.
Ainsi, elles ne pourront être revendiquées que par leurs propriétaires légitimes. Les variantes proches de ces noms connus seraient également bloquées pour éviter toute confusion. Il est impossible de réserver le nom d'une célébrité, nous avons essayé avec certaines, un message d'erreur apparaît. Enfin … avec toutefois certaines limites.
En revanche, pour les personnes lambda, les noms de profil ne sont en aucun cas pré-réservés par Meta. Il est donc important de réserver le vôtre rapidement, afin que quelqu'un ne vous passe pas devant, ou pire, usurpe votre nom exact.
Meta annonce des garde-fous
L'entreprise a également détaillé plusieurs mécanismes destinés à limiter les abus. Pour contacter quelqu'un via son nom de profil, il faudra connaître celui-ci avec exactitude, aucune recherche approximative ne sera possible. WhatsApp prévoit aussi de plafonner le nombre de nouvelles personnes qu'un compte peut contacter, de bloquer les tentatives répétées de devinette de noms d'utilisateur, et de s'appuyer sur des systèmes automatisés pour détecter les comportements suspects et les tentatives d'usurpation d'identité.
Enfin, lorsqu'un utilisateur reçoit un message d'un inconnu via un nom d'utilisateur, l'application lui fournira certaines informations. Les données transmises seront : l'ancienneté du compte de l'expéditeur, s'il figure déjà dans ses contacts, s'ils partagent un groupe en commun, ou encore si le message provient d'un autre pays. Ces éléments sont destinés à aider les utilisateurs à décider s'ils souhaitent répondre.
Un déploiement progressif prévu
La fonctionnalité n'est pas encore accessible au grand public. WhatsApp indique qu'elle sera lancée progressivement dans le courant de l'année. S'il est possible de réserver son nom d'utilisateur à l'heure actuelle, ce dernier n'est pas encore opérationnel.
Le déploiement devrait se faire en premier lieu aux États-Unis, puis dans le reste de la majorité des pays du monde.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.