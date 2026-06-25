L’archive ZIP contient un déployeur préconfiguré de ManageEngine Endpoint Central, un logiciel d’administration d’entreprise édité par Zoho Corporation. Normalement utilisé par les équipes IT pour gérer des parcs de machines, il offre une prise en main à distance complète, un déploiement de logiciels et un accès aux fichiers système. L’archive comprend l’installeur MSI, les certificats, les fichiers de configuration et un script setup1.vbs qui installe l’agent en mode silencieux, sans qu’aucune fenêtre n’apparaisse à l’écran.L’agent se connecte ensuite aux serveurs de commande et contrôle de l’attaquant. Les chercheurs ont relevé six adresses IP dans le fichier de configuration extrait, dont l’une, 202.61.160.201, avait déjà été observée dans des campagnes liées aux malwares ValleyRAT et Gh0st RAT, deux outils d’accès à distance associés à des acteurs sinophiles.

ManageEngine Endpoint Central n’est pas une menace pour les antivirus, qui ne le signalent donc pas. L'agent installé est fonctionnellement identique à ce qu’utilise un administrateur système autorisé, et rien dans son comportement ne déclenche d’alerte. Par ailleurs, le fichier provient d’un numéro enregistré dans vos contacts. Le compte expéditeur a été compromis au préalable, donc vous êtes privé du seul signal d’alerte habituel.

Si vous recevez via WhatsApp un fichier portant une extension VBS, VBE, BAT, CMD, JS ou PS1, n’ouvrez pas la pièce jointe, même si l’expéditeur est un contact connu. Prévenez-le par un autre canal que son compte est peut-être compromis. Vérifiez également que Windows et vos logiciels sont à jour. Microsoft prévoit de désactiver VBScript par défaut dans les prochaines versions de Windows 11, et les utilisateurs de ces versions ne seront plus exposés à ce vecteur d’attaque.