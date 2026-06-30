Concrètement, la réservation se fait dans Paramètres > Compte > Nom d'utilisateur. Chaque nom peut comporter entre 3 et 35 caractères, sans restriction particulière. Meta propose aussi un générateur pour les indécis. Une fois activé, ce nom permettra d'échanger avec un nouveau contact sans lui montrer le numéro de téléphone associé au compte. Le numéro reste cependant obligatoire pour créer un compte WhatsApp.

Alice Newton-Rex, responsable produit chez WhatsApp, reprend l'argument de Signal en affirmant que le numéro de téléphone est une donnée personnelle. L'entreprise souhaite donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les personnes autorisées à y accéder. WhatsApp explique que dans certaines situations, les utilisateurs peuvent souhaiter pouvoir échanger sans forcément vouloir transmettre leur numéro, par exemple, les groupes de parents d'élèves ou les clubs de sport.

Pour limiter les conflits de noms sur une base de plus de 3 milliards de comptes, Meta a choisi d'ouvrir cette réservation par anticipation. L'entreprise précise aussi que ces noms ne pourront pas être consultés via une simple recherche. Sans annuaire public, seule une personne connaissant l'identifiant exact pourra donc entamer une discussion.