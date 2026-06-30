WhatsApp ouvre la réservation des noms d'utilisateur, une fonction qui doit permettre d'échanger sans communiquer son numéro de téléphone. Mais ne soyez pas pressés. Cette nouveauté sera déployée progressivement, et même sur plusieurs mois.
Depuis hier soir, il est possible de réserver un nom d'utilisateur en se rendant dans les paramètres de WhatsApp. Enfin, ça, c'est pour les premiers chanceux qui peuvent d'ores et déjà en profiter. Telegram, Signal et Wire proposent déjà ce système depuis plusieurs années.
Un identifiant à la place du numéro, mais pas encore de QR code
Concrètement, la réservation se fait dans Paramètres > Compte > Nom d'utilisateur. Chaque nom peut comporter entre 3 et 35 caractères, sans restriction particulière. Meta propose aussi un générateur pour les indécis. Une fois activé, ce nom permettra d'échanger avec un nouveau contact sans lui montrer le numéro de téléphone associé au compte. Le numéro reste cependant obligatoire pour créer un compte WhatsApp.
Alice Newton-Rex, responsable produit chez WhatsApp, reprend l'argument de Signal en affirmant que le numéro de téléphone est une donnée personnelle. L'entreprise souhaite donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les personnes autorisées à y accéder. WhatsApp explique que dans certaines situations, les utilisateurs peuvent souhaiter pouvoir échanger sans forcément vouloir transmettre leur numéro, par exemple, les groupes de parents d'élèves ou les clubs de sport.
Pour limiter les conflits de noms sur une base de plus de 3 milliards de comptes, Meta a choisi d'ouvrir cette réservation par anticipation. L'entreprise précise aussi que ces noms ne pourront pas être consultés via une simple recherche. Sans annuaire public, seule une personne connaissant l'identifiant exact pourra donc entamer une discussion.
WhatsApp n'a pas communiqué sur la génération d'un code QR associé à son pseudonyme. L'entreprise ajoute que les noms peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, et une clé d'accès optionnelle permet de filtrer qui peut contacter un utilisateur via son identifiant. Les comptes professionnels et créateurs peuvent reprendre le même identifiant que sur Facebook ou Instagram. Certains noms, liés à des personnalités publiques ou des organisations, sont par ailleurs réservés directement par Meta.
Si l'option est certainement bienvenue, il n'en reste pas moins que la filiale de Meta est bien moins engagée dans le respect de la vie privée que Signal ou Wire. TechCrunch rapporte les propos de Carisa Veliz, professeure à Oxford et auteure de "Privacy is Power". Pour cette dernière, les métadonnées sont collectées par l'entreprise au sein de WhatsApp à des fins publicitaires. Nous rapportions le mois dernier que les conversations WhatsApp pouvaient être consultées en clair sur iPhone par Facebook et Instagram, via un espace de stockage partagé entre applications d'un même groupe. Masquer le numéro ne changera rien à ce fonctionnement, ni d'ailleurs à la collecte de données déjà en place.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.