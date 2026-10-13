La fonctionnalité semble anodine et pourtant il aura fallu attendre des années avant de la voir implémentée. Pour certains testeurs utilisant la version bêta de WhatsApp sur Android, il est enfin possible de planifier l'envoi d'un message. Les textes, les liens, les photos ou les vidéos partiront à l'heure choisie, même si le téléphone est hors ligne.
Pouvoir planifier un message, c'est quand même bien pratique, notamment pour gérer les fuseaux horaires ou écrire en dehors des heures de bureau. Si une telle option est disponible depuis longtemps pour les emails, sur les messageries mobiles, cela reste anecdotique. Les utilisateurs réclament cette option depuis longtemps. Telegram la propose déjà, et WhatsApp vient de l'intégrer à sa bêta Android 2.26.40.7.
Entre 10 minutes et deux semaines, vous choisissez l'heure d'envoi
Pour planifier un envoi, il suffit de rédiger son message, puis d'appuyer longuement sur le bouton d'envoi, comme sur Telegram. Une fenêtre apparaît en bas de l'écran pour choisir la date et l'heure. Le message part ensuite tout seul à l'horaire prévu, même si l'application est fermée ou si le téléphone est hors ligne. L'envoi doit être programmé 10 minutes à l'avance au minimum, ce qui laisse le temps de se corriger. Le maximum est de deux semaines. Cela permet par exemple de prévoir un message dans la journée ou de souhaiter un anniversaire en avance.
Les photos et les vidéos sont acceptées, mais une seule à la fois. Les liens sont aussi pris en charge. L'éditeur de dessin permet aussi de retoucher une image ou d'ajouter une légende avant de fixer l'horaire. Le chiffrement de bout en bout reste actif. Autrement dit, seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu.
Les messages en attente sont listés dans l'écran d'informations de la conversation. Il est possible de les consulter, les gérer ou les supprimer avant leur envoi. Cette section permet de garder la main jusqu'au dernier moment. Si l'un des messages planifiés est supprimé, le destinataire n'est pas prévenu et ne voit pas que ce dernier était programmé. Dans un groupe, seuls les membres présents au moment de la programmation le reçoivent. Quelqu'un qui arrive ensuite ne le verra pas. Cela évite qu'une information soit transmise à une personne qui était absente à l'origine.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.