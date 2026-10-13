Les messages en attente sont listés dans l'écran d'informations de la conversation. Il est possible de les consulter, les gérer ou les supprimer avant leur envoi. Cette section permet de garder la main jusqu'au dernier moment. Si l'un des messages planifiés est supprimé, le destinataire n'est pas prévenu et ne voit pas que ce dernier était programmé. Dans un groupe, seuls les membres présents au moment de la programmation le reçoivent. Quelqu'un qui arrive ensuite ne le verra pas. Cela évite qu'une information soit transmise à une personne qui était absente à l'origine.