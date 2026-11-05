Cela peut être pratique pour envoyer rapidement un contenu récent. Mais comme la fonction se contente de sélectionner le dernier fichier enregistré, elle peut aussi permettre de partager rapidement un fichier qui n'avait pas vocation à l'être. Et là, c'est la boulette ! Pour pallier à cela, WhatsApp affirme qu'un appui sur la suggestion n'envoie rien automatiquement. Il faut confirmer l'action, et la suggestion peut être écartée si elle ne convient pas à l'utilisateur.