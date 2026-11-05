WhatsApp propose une nouvelle fonctionnalité vous permettant de partager rapidement des photos récentes. Mais cette fonctionnalité, si elle peut s'avérer intrusive, peut également faire partir des photos que vous auriez préféré garder pour vous.
Partager une photo sur WhatsApp ne demande que quelques manipulations. Le processus se complique un peu lorsqu'on vient de faire une capture d'écran et qu'on veut l'envoyer aussitôt : il faut ouvrir la galerie, puis retrouver le fichier. Mais WhatsApp veut vous faciliter les choses, à quel prix ?
Un accès direct aux derniers médias
Après avoir lancé de nouvelles fonctionnalités sur iOS et Android, WhatsApp prépare la suite. Baptisée « Suggestions de médias récents », cette fonction intègre à l'interface de discussion les dernières photos et vidéos de l'utilisateur, qui peut ainsi les partager sans devoir passer par la galerie. Selon WABetaInfo, elle est en cours de déploiement progressif sur Android et iOS, dans les dernières versions de l'application.
Elle se présente sous deux formes, selon les utilisateurs :
- Une petite fenêtre qui apparaît au-dessus de la barre de message à l'ouverture d'une conversation, avec la miniature du dernier média enregistré dans la galerie
- Une miniature de ce même média qui remplace temporairement l'icône de l'appareil photo dans la barre de discussion
Dans les deux cas, un appui sur la suggestion ouvre l'éditeur multimédia de WhatsApp. L'utilisateur peut y vérifier le fichier, ajouter une légende ou des autocollants, puis décider de l'envoyer ou non.
Tous types de médias confondus
WhatsApp ne fait pas de distinction entre les types de fichiers. L'application peut donc proposer une photo qui vient d'être prise, une capture d'écran, une image téléchargée sur internet ou une vidéo enregistrée depuis une autre application.
Cela peut être pratique pour envoyer rapidement un contenu récent. Mais comme la fonction se contente de sélectionner le dernier fichier enregistré, elle peut aussi permettre de partager rapidement un fichier qui n'avait pas vocation à l'être. Et là, c'est la boulette ! Pour pallier à cela, WhatsApp affirme qu'un appui sur la suggestion n'envoie rien automatiquement. Il faut confirmer l'action, et la suggestion peut être écartée si elle ne convient pas à l'utilisateur.
Comment désactiver la suggestion de médias récents ?
La fonctionnalité est activée automatiquement pour les utilisateurs éligibles, qui peuvent donc la voir apparaître sans avoir rien configuré. Pour la désactiver, il faut aller dans Paramètres > Discussions > Suggestion de média récent et désactiver l'option.
Le déploiement étant progressif, il peut s'écouler quelques semaines avant que la fonction n'apparaisse sur un appareil donné. WhatsApp n'a pas communiqué de date de disponibilité globale pour tous les appareils.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.