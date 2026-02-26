Une nouvelle option pourrait bientôt améliorer nos échanges sur WhatsApp. Repérée dans une version bêta de l'application, elle permettra de masquer certains messages pour éviter de révéler des informations sensibles. Explications.
La messagerie aux 3 milliards d'utilisateurs ne chôme pas en ce début d'année 2026 et continue de se peaufiner. Les discussions de groupe vont notamment bénéficier d'une nouveauté majeure avec la possibilité d'accéder à l'historique de conversation pour les nouveaux arrivants. De même, il devrait bientôt être possible de programmer l'envoi d'un message, une mise à jour bienvenue. Mais ce n'est pas tout.
Mode « spoiler »
WABetaInfo, le site qui décortique les prochaines actualisations de l'application, révèle en effet qu'une autre fonctionnalité, inspirée de Reddit, pourrait bientôt faire son apparition. Repérée dans la bêta iOS 26.6.10.71, ainsi que dans certaines version de test sur Android, elle s'apparente à un mode « spoiler ».
Concrètement, les utilisateurs pourront masquer une partie d'un message grâce à une nouvelle option de mise en forme, disponible aux côtés du gras ou de l'italique lors de l'édition du texte. Celui-ci sera alors recouvert d'un bandeau gris, et ne deviendra lisible qu'une fois après que le destinataire aura touché la bulle pour révéler son contenu.
À noter que même après avoir été dévoilé une première fois, un message marqué comme spoiler restera masqué par défaut. Concrètement, si vous quittez l'application puis revenez dans la conversation, il faudra de nouveau le toucher pour voir ce qu'il contient.
Une fonctionnalité ultra pratique pour les discussions de groupe
Une telle fonctionnalité pourrait s'avérer particulièrement utile dans les discussions de groupe, où tout le monde ne suit pas le même rythme. Épisodes de séries, résultats sportifs, annonces professionnelles ou informations personnelles : certains messages méritent parfois d'être cachés quelques instants pour éviter les révélations involontaires.
Jusqu'ici, certains utilisateurs contournaient le problème en envoyant du contenu en vue unique. Le système de spoilers offrirait donc une alternative plus souple. À noter qu'elle pourrait, à terme, être disponible pour les images, les vidéos et les notes vocales.
Reste la question du calendrier. Comme souvent avec les fonctions repérées dans les versions bêta, WhatsApp ne donne aucune date précise. Mais le fait qu'elle soit en développement à la fois sur iOS et Android laisse penser à un déploiement progressif dans les prochains mois.