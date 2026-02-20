Ajouter quelqu’un à un groupe WhatsApp rimait souvent avec une perte totale de contexte. La messagerie instantanée déploie une nouvelle fonction pour éviter ce casse-tête.
Qui n’a jamais ajouté un ami ou un collègue à une conversation de groupe, avant de devoir lui résumer des dizaines de messages déjà échangés ? Jusqu’ici, tout nouvel arrivant débarquait dans le chat sans accès aux discussions précédentes. WhatsApp s’attaque enfin à ce problème avec une nouveauté baptisée « Historique des messages de groupe », pensée pour remettre les nouveaux membres dans le bain dès leur arrivée.
Vous ne serez plus perdu en rejoignant un groupe grâce à l'historique
Le principe est aussi simple que son nom l'indique : au moment d’ajouter une personne à un groupe, il est désormais possible de partager une partie des messages précédents. Le nouvel arrivant peut ainsi consulter les échanges récents et comprendre immédiatement le sujet en cours, et ne sera donc plus lâché dans le grand bain sans comprendre les blagues ou les références balancées dans le chat par les différents membres.
Pour des raisons de confidentialité, l’accès n’est pas illimité. WhatsApp demande à l’utilisateur qui ajoute un membre de choisir combien de messages seront partagés. Il est possible d’envoyer les 25, 50, 75 ou 100 derniers messages, mais pas l’intégralité de l’historique. Une approche plus souple que celle de Telegram, qui propose un partage total ou rien du tout, sans granularité.
Cette fonctionnalité donne également un avantage à WhatsApp face à iMessage, très populaire aux Etats-Unis, et qui ne propose pas d’équivalent pour les discussions de groupe.
WhatsApp améliore par petites touches les conversations de groupe
La manipulation doit être effectuée au moment précis de l’ajout. Impossible de partager l’historique après coup : si l’option est oubliée, il faudra retirer puis réinviter la personne concernée.
WhatsApp prévient aussi les membres du groupe lorsque l’historique est partagé. Les messages transmis apparaissent avec un affichage distinct, qui inclut les horodatages et les informations d’expéditeur, afin d’éviter toute confusion avec les nouveaux échanges.
Comme le reste des conversations sur la plateforme, cette fonction reste protégée par le chiffrement de bout en bout. Les administrateurs conservent la main : ils peuvent désactiver le partage d’historique pour l’ensemble du groupe, tout en gardant la possibilité de le faire eux-mêmes si nécessaire.
WhatsApp a récemment annoncé l'arrivée de l'IA pour résumer les conversations ou l'ajout de la mise en sourdine pour éviter d'être noyé sous les conversations durant plusieurs heures. Le déploiement de l'historique se fera, lui, progressivement à l’échelle mondiale et devrait apparaitre très prochainement sur votre compte.
