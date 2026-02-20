Le principe est aussi simple que son nom l'indique : au moment d’ajouter une personne à un groupe, il est désormais possible de partager une partie des messages précédents. Le nouvel arrivant peut ainsi consulter les échanges récents et comprendre immédiatement le sujet en cours, et ne sera donc plus lâché dans le grand bain sans comprendre les blagues ou les références balancées dans le chat par les différents membres.

Pour des raisons de confidentialité, l’accès n’est pas illimité. WhatsApp demande à l’utilisateur qui ajoute un membre de choisir combien de messages seront partagés. Il est possible d’envoyer les 25, 50, 75 ou 100 derniers messages, mais pas l’intégralité de l’historique. Une approche plus souple que celle de Telegram, qui propose un partage total ou rien du tout, sans granularité.

Cette fonctionnalité donne également un avantage à WhatsApp face à iMessage, très populaire aux Etats-Unis, et qui ne propose pas d’équivalent pour les discussions de groupe.