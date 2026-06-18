L'application de messagerie va apporter une fonctionnalité qui intéressera tout ceux qui veulent plus confidentalité. Des messages qui n'apparaissent qu'une fois arrivent en effet bientôt.
On a l'habitude aujourd'hui sur nos principales messageries de pouvoir envoyer des images ou des vidéos que la personne en face ne pourra lire qu'une seule fois, avant de disparaître définitivement. Et à l'avenir, la fonctionnalité pourrait aussi être utile avec les messages, quand on voit ce qui est en préparation du côté de WhatsApp.
WhatsApp met à l'essai les messages à vue unique sur iOS
Il y aura bientôt du nouveau chez WhatsApp. Les habitués de cette messagerie savent qu'il est possible de choisir de faire disparaître les messages d'une conversation après un certain délai. Mais, jusque-là, il n'était pas possible de le faire disparaître automatiquement après qu'il ait été vu.
Ce sera bientôt le cas, comme nous l'apprend Wabetainfo. WhatsApp a en effet commencé à mettre à l'essai sur iOS la possibilité d'envoyer des messages qui pourront être lus une fois, et disparaîtront ensuite. Un essai qui a déjà lieu depuis quelques temps déjà par ailleurs sur Android.
Une fonctionnalité réservée aux messages privés et aux groupes
L'utilisation sera assez simple, si l'on en croit toujours la même source. Pour pouvoir envoyer ce genre de message, il faudra simplement appuyer longuement sur le bouton « envoyer », et faire apparaître ainsi l'option « Envoyer en mode "Affichage unique" ». Il suffira ensuite de choisir cette possibilité, et d'envoyer le message. Une fois le message vu, il restera une trace, pour montrer qu'il a été envoyé, même s'il n'est plus lisible.
À noter que cette fonctionnalité sera ouverte pour les messages privés, ainsi que pour les messages envoyés dans des groupes, mais ne pourra pas être utilisée pour les Chaînes. À cette heure, la fonction n'est même pas encore en phase de test béta auprès d'un public réservé, seul les développeurs de WhatsApp ayant la main dessus.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.