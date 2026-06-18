Il y aura bientôt du nouveau chez WhatsApp. Les habitués de cette messagerie savent qu'il est possible de choisir de faire disparaître les messages d'une conversation après un certain délai. Mais, jusque-là, il n'était pas possible de le faire disparaître automatiquement après qu'il ait été vu.

Ce sera bientôt le cas, comme nous l'apprend Wabetainfo. WhatsApp a en effet commencé à mettre à l'essai sur iOS la possibilité d'envoyer des messages qui pourront être lus une fois, et disparaîtront ensuite. Un essai qui a déjà lieu depuis quelques temps déjà par ailleurs sur Android.