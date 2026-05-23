La visibilité des statuts de présence obéit aux mêmes restrictions qu'actuellement. Un utilisateur ne peut consulter le statut « en ligne » d'un contact que si ce dernier autorise cette information. Réciproquement, rendre son propre statut privé empêche de voir celui des autres. Cette règle de réciprocité s'appliquera au nouveau hub : masquer sa présence bloque l'accès à la liste des contacts connectés.

Les options de confidentialité existantes restent donc valables. Les personnes ayant désactivé le partage de leur statut en ligne ne figureront dans aucune section du hub, même si elles utilisent activement l'application. Le fonctionnement reprend simplement sous une forme centralisée ce qui existe déjà de manière dispersée dans les conversations individuelles.

Pour l'heure, aucun calendrier de déploiement n'a filtré. Meta procède généralement à des lancements progressifs étalés sur plusieurs mois pour ses nouvelles fonctionnalités sur la messagerie. La découverte dans les fichiers bêta ne garantit d'ailleurs pas une sortie publique, certaines expérimentations étant parfois abandonnées en cours de route.

Enfin, que les propriétaires de smartphones non Apple se rassurent : WABetaInfo précise dans son article que cette fonction avait déjà été annoncée sur Android fin mars, WhatsApp travaillant désormais à l’étendre à iOS.