Excellente nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp : la messagerie prépare un hub centralisé pour consulter d'un coup d'œil qui se trouve actuellement connecté. Cette fonction simplifiera une tâche qui nécessite aujourd'hui d'ouvrir chaque conversation une par une.
Les plus curieux d'entre vous le savent : vérifier si un contact est en ligne sur WhatsApp demande actuellement plusieurs manipulations. Il faut d'abord accéder à la conversation concernée, puis regarder en haut de l'écran pour voir apparaître le statut « en ligne » ou l'heure de dernière activité. Une contrainte qui disparaîtra avec la nouvelle interface détectée par le site spécialisé WABetaInfo dans les fichiers de la version bêta iOS. Ce hub réunira en un seul endroit l'ensemble des informations de présence des contacts, classées par catégorie : favoris, connectés et récemment actifs.
WhatsApp : une nouvelle section pour regrouper les contacts actifs
La nouvelle interface s’organise en trois sections distinctes : les contacts marqués comme favoris apparaissent en tête, suivis des personnes actuellement connectées à l’application. Plus bas, WhatsApp regroupe enfin les contacts actifs récemment, mais déconnectés au moment de la consultation.
Ce regroupement évite de parcourir les discussions individuellement pour repérer qui peut immédiatement répondre. La section sera accessible depuis l'écran des paramètres de l'application, selon les captures obtenues par WABetaInfo. Le site a réussi à activer la fonction malgré son absence du programme de tests bêta public, suggérant qu'elle reste à un stade précoce de développement.
Un hub pratique, mais toujours limité par vos réglages de confidentialité
La visibilité des statuts de présence obéit aux mêmes restrictions qu'actuellement. Un utilisateur ne peut consulter le statut « en ligne » d'un contact que si ce dernier autorise cette information. Réciproquement, rendre son propre statut privé empêche de voir celui des autres. Cette règle de réciprocité s'appliquera au nouveau hub : masquer sa présence bloque l'accès à la liste des contacts connectés.
Les options de confidentialité existantes restent donc valables. Les personnes ayant désactivé le partage de leur statut en ligne ne figureront dans aucune section du hub, même si elles utilisent activement l'application. Le fonctionnement reprend simplement sous une forme centralisée ce qui existe déjà de manière dispersée dans les conversations individuelles.
Pour l'heure, aucun calendrier de déploiement n'a filtré. Meta procède généralement à des lancements progressifs étalés sur plusieurs mois pour ses nouvelles fonctionnalités sur la messagerie. La découverte dans les fichiers bêta ne garantit d'ailleurs pas une sortie publique, certaines expérimentations étant parfois abandonnées en cours de route.
Enfin, que les propriétaires de smartphones non Apple se rassurent : WABetaInfo précise dans son article que cette fonction avait déjà été annoncée sur Android fin mars, WhatsApp travaillant désormais à l’étendre à iOS.