À l’instar des messages éphémères, qui permettent d’envoyer des messages qui se suppriment automatiquement après un délai défini de 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Activable conversation par conversation ou pour l’ensemble des échanges, cette option répond à un besoin croissant de confidentialité et permet aussi de ne pas encombrer le stockage de l’appareil. Et c’est précisément sur cette base que WhatsApp s’apprête à aller encore plus loin.