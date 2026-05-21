WhatsApp continue de renforcer ses options de confidentialité, et la prochaine mise à jour pourrait bien changer la façon dont vous gérez vos conversations les plus sensibles. Une nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement, et elle devrait plaire à ceux qui tiennent à leur vie privée.
Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp s’impose comme la messagerie instantanée la plus utilisée de la planète, et elle ne compte pas s’arrêter là. Pour continuer à séduire et à répondre aux attentes variées de ses utilisateurs, Meta enrichit régulièrement l’application de nouvelles fonctionnalités.
À l’instar des messages éphémères, qui permettent d’envoyer des messages qui se suppriment automatiquement après un délai défini de 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Activable conversation par conversation ou pour l’ensemble des échanges, cette option répond à un besoin croissant de confidentialité et permet aussi de ne pas encombrer le stockage de l’appareil. Et c’est précisément sur cette base que WhatsApp s’apprête à aller encore plus loin.
Fixer un compte à rebours dès la lecture du message
WABetaInfo, référence incontournable pour suivre les nouveautés WhatsApp en avant-première, a repéré une nouvelle fonctionnalité dans la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, la build 26.19.10.72, disponible via TestFlight.
Jusqu’ici, les messages éphémères fonctionnaient sur un principe simple : un délai fixe qui commence à courir dès l’envoi, peu importe quand le destinataire ouvre la conversation. Mais une autre option devrait faire son apparition. Baptisée « After Reading » (après lecture), elle permet de déclencher le compte à rebours, comme son nom l’indique, dès la lecture du message.
Concrètement, l’expéditeur peut choisir que son message disparaisse 5 minutes, 1 heure ou 12 heures après que le destinataire l’a lu. De son côté, l'expéditeur voit le message supprimé 5 minutes après l’envoi sur son propre appareil, indépendamment de quand l’autre personne ouvre la conversation. Un filet de sécurité est également prévu : si le destinataire ne lit pas le message dans les 24 heures, celui-ci disparaît automatiquement, quoi qu’il arrive.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Déploiement progressif
Pour l’heure, la fonctionnalité reste réservée à une partie des testeurs bêta, aussi bien sur iOS que sur Android. À noter également, qu’à l’image des messages éphémères classiques, l’option « After Reading » est entièrement facultative et désactivée par défaut : aucun changement ne s’opérera donc sans action volontaire de l’utilisateur.
WhatsApp prévoit d’élargir progressivement l’accès à davantage d’usagers dans les prochaines semaines. Il va donc falloir s’armer de patience avant de pouvoir profiter de cette fonction, mais son déploiement semble en bonne voie.