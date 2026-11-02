WhatsApp déploie actuellement de nouvelles actions rapides sur le texte des messages. Une nouveauté bientôt disponible sur iOS et Android.
Les développeurs de WhatsApp sont bien occupés cet automne. Ils ont ouvert les appels aux invités ne disposant pas de compte, travaillé sur une option de planification des messages et mis en place des outils de contrôle parental. Une nouvelle fonctionnalité, qui intégrerait davantage d’actions rapides à la messagerie, est également dans les tuyaux. On fait le point.
De nouvelles actions rapides en préparation dans WhatsApp
En analysant le code de la récente version bêta de WhatsApp, l’équipe de WABetaInfo a fait une belle découverte : la messagerie peut désormais repérer automatiquement un numéro de téléphone, une date, une adresse ou un e-mail et proposer des actions rapides.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Les informations cliquables sont soulignées avec des pointillés. Il suffit d’appuyer dessus pour ouvrir une petite fenêtre qui liste un certain nombre de fonctionnalités :
- On peut copier les numéros de téléphone, les ajouter à son répertoire ou passer un coup de fil. Dans le cas d’un numéro professionnel, il est aussi possible d’accéder à des informations complémentaires ;
- Il est possible de copier les dates et les heures, mais aussi de les ajouter à un calendrier ou de créer un nouvel évènement ;
- Les utilisateurs peuvent copier les adresses ou les ouvrir dans une carte ;
- En cliquant sur une adresse mail, on peut aussi la copier ou rédiger un mail via son client de messagerie.
Les options proposées varient selon le contenu. Après chaque action, WhatsApp proposera aussi un bref questionnaire pour s’assurer du bon fonctionnement de la nouvelle fonction.
Un déploiement au compte-gouttes
Avec ces nouvelles actions rapides, les utilisateurs vont pouvoir gagner un peu plus de temps sur WhatsApp. Notons qu’il était déjà possible de lancer la plupart de ces actions auparavant, mais de manière moins rapide.
Côté vie privée, le service se veut rassurant : la détection se fait entièrement sur le téléphone, grâce à une simple reconnaissance de texte. Aucune information ne remonte vers le serveur et le chiffrement de bout en bout est bien maintenu.
Le déploiement de cette nouveauté a d’ores et déjà démarré, mais de manière limitée : seuls quelques comptes dotés de la dernière version de WhatsApp pourront y accéder. Aucune date n’a été partagée et il faudra probablement patienter quelques semaines avant de voir apparaître les fameux pointillés sur vos écrans. Patience, donc…