La messagerie de Meta lance les appels en mode invité. N'importe qui peut rejoindre un appel WhatsApp depuis un navigateur, sans compte et sans limite de durée. Des intégrations calendrier arriveront d'ici la fin de l'année.
Jusqu'ici, il fallait un compte WhatsApp, donc un numéro de téléphone, pour participer à un appel. Ce n'est plus le cas. La messagerie autorise désormais les personnes extérieures à rejoindre une conversation depuis un simple lien.
Un invité peut rejoindre un appel, mais pas le lancer
Le principe est simple. Depuis l'onglet Appels de WhatsApp, il est possible de toucher l'icône +, de créer un lien d'appel puis de l'envoyer à une personne. Côté destinataire, rien à installer. Il ouvre le lien dans le navigateur de son ordinateur, tape son nom et attend son admission. Ces liens fonctionnent aussi bien en individuel qu'en groupe, dans la limite de 32 participants. Oui, on l'a compris, WhatsApp souhaite désormais s'attaquer à Meet ou Teams.
Rien de vraiment très nouveau sous le soleil et Apple propose depuis longtemps une option similaire sur FaceTime, avec la possibilité de rejoindre un appel sans compte ni appareil de la marque. D'ailleurs WhatsApp en reprend aussi les limites puisqu'un invité ne peut pas démarrer un appel, il répond seulement aux invitations. Ce dernier passe par une salle d'attente avant d'être validé par l'organisateur, lequel peut d'ailleurs aussi l'exclure à tout moment. Soulignons au passage que l'invité ne voit pas les numéros de téléphone des autres participants. Il ne peut pas non plus écrire de messages ni ajouter d'autres participants.
Le statut d'invité permet d'accéder aux fonctions principales comme le partage d'écran, les réactions emoji, ou les pouces et mains levés pour demander la parole. Les appels restent gratuits, chiffrés de bout en bout, sans plafond de durée.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
WhatsApp bientôt Google Agenda et Outlook
Forcément cela ouvre quelques perspectives pour WhatsApp avec un autre chantier : un plugin pour calendrier, promis pour plus tard dans l'année. Concrètement, une fois le module installé et connecté à son compte, l'utilisateur peut ajouter un lien d'appel WhatsApp à une invitation Google Agenda ou Outlook. Chaque personne invitée pourra alors rejoindre la réunion, avec ou sans compte.
Fin juillet, la filiale de Meta lançait les appels audio et vidéo sur WhatsApp Web, avec transfert d'appel entre appareils, salle d'attente et contrôles pour les appels de groupe. L'équipe a aussi lancé les identifiants pour masquer le numéro de téléphone, puis ouvert l'inscription depuis iPad et planche aussi sur la programmation différée de messages.