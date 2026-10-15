Rien de vraiment très nouveau sous le soleil et Apple propose depuis longtemps une option similaire sur FaceTime, avec la possibilité de rejoindre un appel sans compte ni appareil de la marque. D'ailleurs WhatsApp en reprend aussi les limites puisqu'un invité ne peut pas démarrer un appel, il répond seulement aux invitations. Ce dernier passe par une salle d'attente avant d'être validé par l'organisateur, lequel peut d'ailleurs aussi l'exclure à tout moment. Soulignons au passage que l'invité ne voit pas les numéros de téléphone des autres participants. Il ne peut pas non plus écrire de messages ni ajouter d'autres participants.