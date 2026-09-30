Les échanges, eux, restent chiffrés de bout en bout, même avec les contrôles activés. Le message est rendu illisible sur le téléphone de l'expéditeur, et seuls les appareils des participants détiennent les clés pour le lire. Quelqu'un qui l'intercepte en route ne voit qu'une suite de caractères sans sens. Personne hors de la discussion, WhatsApp compris, ne peut lire les messages ni écouter les appels. Le parent peut modifier ou couper les contrôles à tout moment. WhatsApp précise que ce n'est qu'un début, avec de nouveaux outils à venir selon les retours des familles. La marche à suivre pour la configuration se trouve dans son Centre d'aide.