WhatsApp ajoute des contrôles parentaux pour les adolescents. Les parents sont en mesure de régler la confidentialité du profil, les groupes, les Channels, les Statuts et Meta AI, mais ne peuvent pas lire les conversations.
Ces nouveaux réglages sont facultatifs et se configurent à deux, entre le parent et l'adolescent.
Un code PIN pour les réglages, le chiffrement pour les messages : ce que voit le parent
Nous rapportions en janvier que WABetaInfo avait trouvé dans une bêta un "compte secondaire", rattaché à un compte principal qui jouait le rôle de tuteur. En mars, nous apprenions que WhatsApp ouvrait des comptes aux pré-adolescents, où le parent décide des contacts et des groupes. Cette fois, les nouveautés visent les adolescents. La filiale de Meta dit avoir entendu des parents vouloir accompagner leur ado sans lire par-dessus son épaule. Ces outils doivent aussi favoriser le dialogue entre eux sur la façon d'utiliser l'appli.
Le parent décide notamment de qui peut voir la photo de profil de l'adolescent et de qui peut l'ajouter à un groupe. Il gère aussi l'usage des Channels, les Statuts que son ado peut voir et les personnes qui peuvent voir les siens. Pour Meta AI, l'assistant d'IA intégré à l'application, il choisit entre le réglage 13+ par défaut et une option plus stricte, au "contenu limité"".
Le tout est protégé par un code PIN choisi par le parent, un seul pour tous les réglages. Le code sera nécessaire si l'adolescent veut assouplir un paramètre, par exemple ouvrir sa photo de profil à plus de monde. Il lui faut donc l'accord de son parent. Ce dernier recevra aussi une alerte quand l'ado rejoint ou quitte un groupe, ou lorsque l'un de ses groupes grossit de façon notable. WhatsApp y voit un moyen de savoir avec qui l'ado est en contact. Notons que ces alertes ne préviennent pas des conversations tenues au sein de ces groupes.
Les échanges, eux, restent chiffrés de bout en bout, même avec les contrôles activés. Le message est rendu illisible sur le téléphone de l'expéditeur, et seuls les appareils des participants détiennent les clés pour le lire. Quelqu'un qui l'intercepte en route ne voit qu'une suite de caractères sans sens. Personne hors de la discussion, WhatsApp compris, ne peut lire les messages ni écouter les appels. Le parent peut modifier ou couper les contrôles à tout moment. WhatsApp précise que ce n'est qu'un début, avec de nouveaux outils à venir selon les retours des familles. La marche à suivre pour la configuration se trouve dans son Centre d'aide.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.