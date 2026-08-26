Meta annonce une série de mises à jour de sécurité pour sa messagerie WhatsApp, dont la possibilité d'associer plusieurs clés d'accès (passkeys) à un même compte.
WhatsApp a détaillé mardi un ensemble de mises à jour destinées à renforcer la sécurité des comptes utilisateurs. Ces changements touchent l'authentification par clé d'accès, la vérification en deux étapes, ainsi que l'affichage de contexte, sur Android, pour les appels provenant de numéros inconnus.
Des clés d'accès multiples et un mot de passe renforcé pour la double vérification
La clé d'accès, ou "passkey", permet de se connecter à WhatsApp par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code de verrouillage de l'appareil, sans mot de passe à saisir manuellement. Cette méthode d'authentification, disponible sur Android depuis octobre 2023, avait ensuite gagné iOS en avril 2024. WhatsApp revendique aujourd'hui plus d'un milliard de comptes protégés par ce système.
L'application permet désormais d'enregistrer plusieurs clés d'accès sur un même compte. Et ce nouveau fonctionnement est donc particulièrement utile pour les personnes possédant à la fois un smartphone Android et un iPhone. Elles peuvent lier leur compte aux deux appareils sans passer par une nouvelle création de compte. Le réglage se trouve dans le menu Paramètres, puis Compte et Clés d'accès.
En parallèle, la filiale de Meta fait évoluer la vérification en deux étapes. Cette fonctionnalité ajoute une couche de protection au cas où un tiers parviendrait à intercepter le code de vérification par SMS. Jusqu'à présent limitée à un code à six chiffres, elle accepte maintenant un mot de passe alphanumérique, plus long lequel peut même inclure des caractères spéciaux.
Pour mieux lutter contre le scam, sur Android, WhatsApp ajoute par ailleurs des informations contextuelles à la réception d'un appel provenant d'un numéro absent des contacts de l'utilisateur. La messagerie peut préciser si l'appel provient d'un autre pays ou si l'appelant partage un ou plusieurs groupes avec le destinataire. Au passage, ces éléments s'affichent avant que l'utilisateur ne décroche.
WhatsApp multiplie les nouveautés ces derniers temps avec, par exemple, le lancement des noms d'utilisateur fin juin, permettant de ne pas dévoiler son numéro de téléphone, ou son nouvel abonnement payant WhatsApp Plus fin mai.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
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