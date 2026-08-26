En parallèle, la filiale de Meta fait évoluer la vérification en deux étapes. Cette fonctionnalité ajoute une couche de protection au cas où un tiers parviendrait à intercepter le code de vérification par SMS. Jusqu'à présent limitée à un code à six chiffres, elle accepte maintenant un mot de passe alphanumérique, plus long lequel peut même inclure des caractères spéciaux.

Pour mieux lutter contre le scam, sur Android, WhatsApp ajoute par ailleurs des informations contextuelles à la réception d'un appel provenant d'un numéro absent des contacts de l'utilisateur. La messagerie peut préciser si l'appel provient d'un autre pays ou si l'appelant partage un ou plusieurs groupes avec le destinataire. Au passage, ces éléments s'affichent avant que l'utilisateur ne décroche.

WhatsApp multiplie les nouveautés ces derniers temps avec, par exemple, le lancement des noms d'utilisateur fin juin, permettant de ne pas dévoiler son numéro de téléphone, ou son nouvel abonnement payant WhatsApp Plus fin mai.