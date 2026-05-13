A l'heure actuelle, cette formule premium mise avant tout sur l’aspect esthétique. Les abonnés peuvent ainsi accéder à une nouvelle collection d’autocollants animés premium, intégrant des effets de superposition plus travaillés que les stickers classiques.

L’objectif est ici d'enrichir les conversations avec des contenus visuellement plus élaborés, qui seront visible par tous les destinataires, peu importe que ceux-ci soient abonnés à WhatsApp Plus ou non.