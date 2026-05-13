Avec WhatsApp Plus, Meta introduit une formule payante misant sur la personnalisation et quelques avantages exclusifs. Une approche similaire aux abonnements premium déjà adoptés par plusieurs autres applications à tendance sociale.
Nous l'évoquions il y a quelques semaines, la messagerie phare de Meta préparait le lancement d'une nouvelle offre baptisée « WhatsApp Plus », accessible via un abonnement mensuel à petit prix. Cette formule doit notamment donner accès à des fonctionnalités inédites et à davantage d’options pour personnaliser l’expérience utilisateur de l’application, et l'abonnement commence à être déployé sur iOS, comme le rapporte WABetaInfo.
La bonne formule pour rentabiliser WhatsApp ?
Voilà plusieurs années que Meta réfléchit à un moyen de monétiser WhatsApp, sans pour autant dénaturer l’expérience de sa messagerie phare. Avec WhatsApp Plus, le groupe américain espère avoir trouvé une piste sérieuse, avec un abonnement facturé 2,49 euros par mois, destiné aux utilisateurs en quête de davantage de personnalisation et de fonctionnalités exclusives.
A l'heure actuelle, cette formule premium mise avant tout sur l’aspect esthétique. Les abonnés peuvent ainsi accéder à une nouvelle collection d’autocollants animés premium, intégrant des effets de superposition plus travaillés que les stickers classiques.
L’objectif est ici d'enrichir les conversations avec des contenus visuellement plus élaborés, qui seront visible par tous les destinataires, peu importe que ceux-ci soient abonnés à WhatsApp Plus ou non.
Une personnalisation poussée, mais peu de fonctions réellement inédites (ou utiles)
WhatsApp Plus permet également d’aller bien plus loin dans la personnalisation de l’application. Là où la version gratuite se limite aux modes clair et sombre, l’offre payante débloque de son côté 18 coloris différents.
Les utilisateurs peuvent aussi modifier l’icône de l’application parmi une sélection de 14 designs alternatifs, une approche qui rappelle fortement l'une des options proposées par le réseau X via son abonnement Premium.
L’abonnement apporte aussi quelques ajustements pratiques. Le système d’épinglage des conversations évolue avec une limite portée de trois à vingt discussions en haut de la liste des chats.
D'ailleurs, les « Listes » bénéficient elles aussi de nouvelles options de personnalisation, avec la possibilité d’associer des thèmes spécifiques ou encore des sonneries dédiées.
WhatsApp Plus est actuellement en cours de déploiement sur iOS, avant une arrivée attendue prochainement sur Android. WhatsApp propose par ailleurs une période d’essai gratuite de sept jours afin de permettre aux utilisateurs de tester ces nouveautés avant de résilier ou non leur abonnement.