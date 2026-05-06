La disparition est presque totale, puisque les avatars quittent les paramètres, les profils et même le clavier, où ils servaient à envoyer des stickers personnalisés. Seuls les éléments déjà partagés dans les conversations devraient subsister. Un retrait en toute discrétion, mais qui confirme que la fonctionnalité n’a pas rencontré le succès escompté, et qu’elle n’est plus jugée prioritaire en interne.

Bien qu’introduits avec ambition, et même enrichis au fil du temps, les avatars n’ont pas réussi à s’imposer dans les usages quotidiens sur WhatsApp. Saviez-vous d’ailleurs que WhatsApp proposait un système d’avatars ?