Lancés en fanfare en fin d’année 2022 sur WhatsApp, les « Avatars », semblables à des versions numériques de nous-mêmes, n'ont pas connu le succès escompté, et sont désormais priés de se diriger vers la sortie.
En 2022, l’application WhatsApp s’était elle aussi laissée tenter par la vague des avatars numériques. À l’époque, Meta multipliait les initiatives pour imposer sa vision du métavers, avec ici des doubles virtuels personnalisables censés incarner les utilisateurs dans ses différents services. Sur la messagerie, cela s’était traduit par la possibilité de créer un personnage à son image, de l’utiliser comme photo de profil ou encore de générer des stickers animés pour les conversations. Mais tout cela disparaîtra dans une prochaine mise à jour, comme l’indique WABetaInfo.
Les Avatars WhatsApp discrètement retirés par Meta
L’ambition initiale de Meta autour du métavers s’est heurtée à un manque d’adoption du grand public, et comme d’autres services, les avatars, pourtant omniprésents dans la stratégie du groupe, n’ont jamais vraiment trouvé leur place au sein de WhatsApp, une application avant tout dédiée à la communication rapide et efficace.
Selon les informations glanées par WABetaInfo, WhatsApp a entamé la suppression progressive de cette fonctionnalité, sur Android comme sur iOS. Concrètement, il n’est déjà plus possible de créer, modifier ou afficher son avatar dans son profil, et les points d’accès à l’outil disparaissent peu à peu de l’interface.
On ne dira pas que c’est un échec, mais ça n’a pas marché
La disparition est presque totale, puisque les avatars quittent les paramètres, les profils et même le clavier, où ils servaient à envoyer des stickers personnalisés. Seuls les éléments déjà partagés dans les conversations devraient subsister. Un retrait en toute discrétion, mais qui confirme que la fonctionnalité n’a pas rencontré le succès escompté, et qu’elle n’est plus jugée prioritaire en interne.
Bien qu’introduits avec ambition, et même enrichis au fil du temps, les avatars n’ont pas réussi à s’imposer dans les usages quotidiens sur WhatsApp. Saviez-vous d’ailleurs que WhatsApp proposait un système d’avatars ?
Du côté de Meta, en ce qui concerne WhatsApp, l’heure est désormais à l’efficacité, avec la ferme volonté d’investir dans des fonctions réellement utiles (et utilisées), plutôt que de maintenir des outils restés en marge.
Récemment, Meta testait WhatsApp Plus, une version payante de l’application, permettant d’accéder à des fonctionnalités exclusives, à condition de bien vouloir débourser 2,49 €/mois.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.