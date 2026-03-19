C'était prévisible, c'est désormais confirmé, Meta va mettre un terme à son expérience Horizon Worlds sur les casques de réalité virtuelle Quest. L'application sociale va toutefois continuer de vivre (pour combien de temps ?), mais sur nos smartphones uniquement.
Depuis janvier dernier, on sait qu'après des années à nous avoir vendu l'immersion totale de Horizon Worlds comme une forme de futur inéluctable, Meta a changé son fusil d'épaule, en déclinant récemment son univers social en réalité virtuelle sur l'écosystème mobile. Jusqu'ici intrinsèquement lié au système d’exploitation des casques Quest, Horizon Worlds est désormais une application mobile comme tant d'autres.
Meta va progressivement couper l’accès à Horizon Worlds sur Meta Quest
Environ quatre ans après son lancement en France, Horizon Worlds s’apprête à disparaître de l’écosystème des casques Meta Quest. Après plusieurs vagues de licenciements au sein des équipes chargées du projet, Meta a donc décidé de mettre un terme progressif à la disponibilité de l’expérience.
Dès le 31 mars prochain, il ne sera ainsi plus possible de télécharger l’expérience sociale depuis la boutique dédiée aux casques de réalité virtuelle du groupe.
Toutefois, l’arrêt ne se limitera pas au simple retrait du téléchargement. Le géant américain prévoit de mettre fin complètement au projet quelques semaines plus tard, avec une fermeture programmée au 15 juin.
À cette date, les différents mondes et espaces virtuels accessibles au sein d’Horizon Worlds devraient être retirés, marquant la fin d’une plateforme qui incarnait pourtant l’une des vitrines du métavers selon Meta.
Un projet métavers ultra ambitieux, mais qui n’a jamais vraiment décollé
Au fil des dernières années, Meta avait pourtant multiplié les efforts pour améliorer son univers virtuel. La plateforme avait bénéficié de plusieurs mises à jour importantes et s’était même transformée ponctuellement en lieu d’événements, accueillant conférences, rencontres communautaires et autres expériences sociales immersives.
Malgré ces ajustements successifs et diverses optimisations graphiques, l’adoption du service est restée très en deçà des attentes.
Face à ce constat, Meta semble désormais vouloir réorienter sa stratégie. Horizon Worlds va continuer d’exister, mais principalement sur mobile, une orientation qui interroge toutefois sur la pertinence d’une plateforme initialement pensée pour la réalité virtuelle. L’abandon progressif sur casque représente ainsi un revers symbolique pour l’entreprise.
Cette décision intervient alors que Meta a massivement investi dans le développement de son métavers. Depuis plusieurs années, la société a injecté plus de 73 milliards de dollars dans sa division dédiée, une branche qui regroupe notamment les projets de réalité virtuelle et augmentée.
La mise à l’écart d’Horizon Worlds sur Meta Quest illustre plus que jamais les difficultés persistantes du groupe à transformer ses ambitions métavers en succès populaire.
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