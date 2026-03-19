Environ quatre ans après son lancement en France, Horizon Worlds s’apprête à disparaître de l’écosystème des casques Meta Quest. Après plusieurs vagues de licenciements au sein des équipes chargées du projet, Meta a donc décidé de mettre un terme progressif à la disponibilité de l’expérience.

Dès le 31 mars prochain, il ne sera ainsi plus possible de télécharger l’expérience sociale depuis la boutique dédiée aux casques de réalité virtuelle du groupe.