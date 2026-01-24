Ce n'est pas un simple correctif logiciel, c'est une reddition stratégique face aux chiffres d'usage qui ne mentent jamais. En découplant son monde virtuel de l'OS, la firme de Menlo Park tente de sauver les meubles d'un investissement colossal. L'entêtement initial a coûté des milliards, et il semble désormais évident que [Meta tire un trait sur le métavers] tel qu'il fut présenté en 2021 pour se concentrer sur une plateforme de création agnostique du support. La friction du port du casque s'est révélée être un obstacle insurmontable pour une adoption massive et quotidienne.

En ouvrant les vannes du mobile, Zuckerberg espère peupler des serveurs qui sonnaient souvent creux, quitte à diluer l'expérience utilisateur. Cette rationalisation fait écho aux milliers de départs ayant frappé la division Reality Labs l'an passé : on ne finance plus des rêves, on cherche désespérément de la rentabilité et de la rétention. C'est aussi un message clair envoyé aux développeurs : ne construisez plus pour la VR seule, construisez pour l'écran. Le casque redevient un accessoire de luxe pour vivre l'expérience « premium », tandis que la masse se contentera de tapoter sur une vitre tactile. C'est pragmatique, c'est business, mais c'est surtout la fin de l'exception culturelle que Meta tentait d'imposer.