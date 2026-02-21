« Parfois, nous réussissons haut la main. D'autres fois, nous nous trompons » admet Meta, évoquant son ambition d'imposer un casque VR sur nos têtes, pour retrouver nos amis dans un monde 100% virtuel. Un échec évalué aujourd'hui à plus de 50 milliards de dollars, soit la somme XXL dépensée par l'entreprise de Mark Zuckerberg dans le Métavers depuis 2020.

Pour Meta, il s'agit donc de transformer un projet en réalité virtuelle en une nouvelle application 100% mobile, mais toujours avec cette même ambition de créer un univers multijoueur, dans lequel les joueurs sont invités à se retrouver avec leurs amis, à faire des activités, à jouer… Horizon Worlds parviendra-t-il enfin à trouver la voie du succès sur iOS et Android ?