Il fallait s'y attendre, après d'importantes coupes au sein de sa division dédiée à la réalité virtuelle, Meta va continuer de miser (gros) sur la déclinaison mobile d'Horizon Worlds, autrefois exclusif à ses casques Quest.
Alors que Meta ambitionnait de faire de son Horizon Worlds un véritable ambassadeur de la VR sociale, on apprenait en début d'année que l'univers Worlds n'était plus lié au seul système d'exploitation des casques Quest. Une déclinaison mobile, disponible sur iOS et Android, que Meta va continuer de pousser en 2026, évoquant même un "all-in" en ce qui concerne le marché mobile.
Horizon World VR file droit… vers nos mobiles !
Lancé en fin d'année 2021 aux États-Unis, Horizon Worlds est un jeu en ligne VR gratuit, permettant aux joueurs de visiter des mondes virtuels, de créer du contenu original, de rejoindre des événements, de jouer à des jeux… Malgré des ambitions initiales gargantuesques, l’an dernier, le groupe a commencé à expérimenter Worlds en tant que plateforme mobile, une initiative qui a généré des signaux jugés « encourageants » en interne.
« Nous avons récemment procédé à des changements assez importants, notamment en redimensionnant notre investissement dans Reality Labs afin de garantir la pérennité de nos efforts », explique Samantha Ryan pour Reality Labs.
- Nouveau système pour les porteurs de lunettes
- Réalité mixte intégrée
- Fluidité améliorée par rapport à son prédécesseur
Le mobile désormais axe central de Worlds
Désormais, l’entreprise entend accélérer sur ce segment afin d’élargir significativement son audience et s’adresser à un marché beaucoup plus vaste que celui des casques Quest. Le virage stratégique est clair : faire du mobile l’axe central de développement de Worlds.
Selon Meta, le groupe dispose d’un avantage compétitif pour déployer des jeux sociaux synchrones à grande échelle, notamment grâce à sa capacité à les connecter aux milliards d’utilisateurs présents sur les principales plateformes sociales mondiales. Une orientation amorcée en 2025 et qui constitue désormais le cœur de sa stratégie.
« Parfois, nous réussissons haut la main. D'autres fois, nous nous trompons » admet Meta, évoquant son ambition d'imposer un casque VR sur nos têtes, pour retrouver nos amis dans un monde 100% virtuel. Un échec évalué aujourd'hui à plus de 50 milliards de dollars, soit la somme XXL dépensée par l'entreprise de Mark Zuckerberg dans le Métavers depuis 2020.
Pour Meta, il s'agit donc de transformer un projet en réalité virtuelle en une nouvelle application 100% mobile, mais toujours avec cette même ambition de créer un univers multijoueur, dans lequel les joueurs sont invités à se retrouver avec leurs amis, à faire des activités, à jouer… Horizon Worlds parviendra-t-il enfin à trouver la voie du succès sur iOS et Android ?