Il y a quelques années, Meta nourrissait de grandes ambitions pour le poignet. Jusqu’à trois modèles de montres connectées étaient envisagés, certains intégrant même des caméras. Mais en 2022, dans un contexte de réduction des coûts et de restructuration de la division Reality Labs, chargée entre autres du développement de feu le metavers, le projet avait été stoppé net.

Selon The Information, la décision de relancer la montre aurait été prise fin 2025, lors d’un séminaire stratégique organisé par Mark Zuckerberg. Le projet, désormais baptisé en interne « Malibu 2 », viserait une commercialisation dès 2026.

Peu de détails techniques ont filtré pour l’instant. Il serait question de fonctionnalités liées au suivi de santé et à l’intelligence artificielle. On peut aussi supposer que Meta IA sera une brique importante de ce nouveau produit, avec un assistant présent à tout moment pour offrir des informations contextuelles à l'utilisateur.

La montre pourrait aussi jouer un rôle clé dans l’écosystème des lunettes Meta, en remplaçant ou en complétant le bracelet neuronal actuellement utilisé pour les contrôles gestuels.