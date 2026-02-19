Enterrée en 2022 pour raisons budgétaires, la montre connectée de Meta serait sur le point de revenir. Un retour stratégique qui pourrait rebattre les cartes face à Apple et Samsung, si jamais il se concrétise.
Chez Meta, les projets matériels ont souvent connu des hauts et des bas. Après les casques Quest, les caméras pour téléviseurs Portal et les lunettes connectées développées avec Ray-Ban, le groupe semblait avoir tiré un trait sur un autre objet : la montre connectée. Pourtant, selon plusieurs sources concordantes, le projet aurait été relancé en interne, profitant du développement de l'intelligence artificielle, pour lequel Meta investit chaque année des dizaines de milliards de dollars.
Meta relance son projet de montre connectée
Il y a quelques années, Meta nourrissait de grandes ambitions pour le poignet. Jusqu’à trois modèles de montres connectées étaient envisagés, certains intégrant même des caméras. Mais en 2022, dans un contexte de réduction des coûts et de restructuration de la division Reality Labs, chargée entre autres du développement de feu le metavers, le projet avait été stoppé net.
Selon The Information, la décision de relancer la montre aurait été prise fin 2025, lors d’un séminaire stratégique organisé par Mark Zuckerberg. Le projet, désormais baptisé en interne « Malibu 2 », viserait une commercialisation dès 2026.
Peu de détails techniques ont filtré pour l’instant. Il serait question de fonctionnalités liées au suivi de santé et à l’intelligence artificielle. On peut aussi supposer que Meta IA sera une brique importante de ce nouveau produit, avec un assistant présent à tout moment pour offrir des informations contextuelles à l'utilisateur.
La montre pourrait aussi jouer un rôle clé dans l’écosystème des lunettes Meta, en remplaçant ou en complétant le bracelet neuronal actuellement utilisé pour les contrôles gestuels.
L'IA vestimentaire est le nouveau cheval de bataille des géants de la tech
Ce retour intervient alors que Meta accélère sur plusieurs fronts. Une nouvelle version des lunettes connectées Ray-Ban, parfois évoquée sous le nom « Hypernova 2 », serait également prévue. La première génération, dotée d’un affichage intégré dans un verre, avait rencontré un joli succès qui a obligé l'entreprise à retarder son déploiement international en raison d’une forte demande.
En parallèle, Meta travaillerait toujours sur des lunettes de réalité mixte plus avancées, même si certains projets auraient été repoussés à 2027 afin de rationaliser la feuille de route.
Avec une montre, plusieurs paires de lunettes et des ambitions renforcées autour de l’IA embarquée, Meta prend le risque d’un embouteillage produit, qui inquiète l'équipe de direction. Le désormais constructeur veut tout de même prendre de vitesse ses concurrents, à commencer par Apple, sur le terrain de l'IA vestimentaire. La marque aurait aussi dans ses cartons plusieurs projets, dont celui d'un pendentif à porter sur soi et muni de capteurs pour analyser l'environnement en temps réel grâce à l'intelligence artificielle.
Le poignet reste un emplacement stratégique pour les géants de la tech, car peu intrusif pour le consommateur qui a l'habitude de porter une montre toute la journée. Et Meta semble bien décidé à ne pas laisser ce territoire à ses concurrents.