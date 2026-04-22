Meta prépare une fonction qui synthétise automatiquement l'ensemble de vos discussions WhatsApp en attente. Une manière bien pratique de rattraper rapidement le retard accumulé dans vos messages.
Accumuler les conversations non lues peut rapidement devenir chronophage, surtout lorsque plusieurs discussions actives se superposent. Pour répondre à cette problématique, WhatsApp développe actuellement un outil capable de générer des résumés de messages, sans nécessiter l’ouverture individuelle de chaque fil de discussion.
WhatsApp développe un aperçu rapide de toutes vos conversations
Jusqu’à présent, certaines versions de la messagerie permettaient déjà d’obtenir un résumé d’une discussion en particulier via un bouton dédié. Cette fonction condensait les échanges en quelques lignes, facilitant alors la compréhension des points essentiels.
La nouveauté en cours de développement va beaucoup plus loin. WhatsApp travaille désormais sur un système capable de regrouper plusieurs conversations non lues dans une seule synthèse. Concrètement, une nouvelle option devrait directement apparaître dans la boîte de réception. En l’activant, l’utilisateur obtiendra une vue d’ensemble des messages en attente, sans avoir à naviguer entre les différentes discussions.
Cette nouvelle fonction vise à fluidifier l’expérience, notamment pour les utilisateurs confrontés à un grand volume de messages. Jusqu’ici, chaque résumé nécessitait une action distincte, ce qui limitait considérablement l’intérêt de la fonctionnalité lorsque les conversations s’accumulaient.
Des résumés protégés grâce à la technologie Private Processing
Derrière cette fonctionnalité repose un système baptisé « Private Processing », conçu par Meta. Pour rappel, celui-ci permet de traiter les messages dans un environnement sécurisé, isolé du reste de l'infrastructure. Les données sont chiffrées et transitent via des canaux protégés, empêchant toute association avec un utilisateur précis. WhatsApp précise que ni ses équipes ni celles de Meta ne peuvent accéder au contenu des messages, ni aux résumés générés. Une fois la tâche effectuée, aucune information n’est conservée.
Autre point important : cette fonctionnalité de résumé des conversations non lues demeure évidemment optionnelle. L’utilisateur doit manuellement activer les outils liés à l’intelligence artificielle dans les paramètres de l’application pour en bénéficier.