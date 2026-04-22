Jusqu’à présent, certaines versions de la messagerie permettaient déjà d’obtenir un résumé d’une discussion en particulier via un bouton dédié. Cette fonction condensait les échanges en quelques lignes, facilitant alors la compréhension des points essentiels.

La nouveauté en cours de développement va beaucoup plus loin. WhatsApp travaille désormais sur un système capable de regrouper plusieurs conversations non lues dans une seule synthèse. Concrètement, une nouvelle option devrait directement apparaître dans la boîte de réception. En l’activant, l’utilisateur obtiendra une vue d’ensemble des messages en attente, sans avoir à naviguer entre les différentes discussions.

Cette nouvelle fonction vise à fluidifier l’expérience, notamment pour les utilisateurs confrontés à un grand volume de messages. Jusqu’ici, chaque résumé nécessitait une action distincte, ce qui limitait considérablement l’intérêt de la fonctionnalité lorsque les conversations s’accumulaient.