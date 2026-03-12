C'est officiel : WhatsApp lance les comptes dédiés aux utilisateurs pré-adolescents. Et le système repose grandement sur les parents, on vous explique tout.
Cette démarche n'est pas vraiment étonnante, puisque Meta a déjà déployé des comptes dédiés aux adolescents sur ses autres plateformes. Des indices suggéraient que le géant des réseaux sociaux visait désormais la tranche d'âge d'en dessous, et il vient de le confirmer. Sa nouvelle fonctionnalité a été élaborée en collaboration avec des experts et des familles, précise-t-il.
En quoi ça consiste, exactement ?
Ainsi, ces comptes spécifiques sont soumis à un contrôle parental étendu : le parent, ou représentant légal, décide qui peut contacter son enfant, quels groupes il peut rejoindre, et examine les demandes de messages provenant d'inconnus avant qu'elles n'atteignent l'enfant. Il gère également l'ensemble des paramètres de confidentialité du compte et reçoit des alertes d'activité.
Concrètement, si une personne que vous ne connaissez pas tente de contacter votre enfant, le message n'arrivera pas directement sur son téléphone, mais atterrira d'abord dans une file d'attente. Vous pourrez ensuite le valider, ou non.
« WhatsApp est un moyen de communication de confiance pour les familles, car il est simple, privé et fiable », souligne l'entreprise dans un billet de blog. Mais il est important de noter que le contenu des conversations reste inaccessible aux parents. La messagerie maintient en effet le chiffrement de bout en bout sur ces échanges.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Comment configurer un compte pré-ado sur WhatsApp ?
Pour créer ce type de compte, vous aurez besoin de deux smartphones : le vôtre et celui de votre enfant, placés côte à côte. Depuis votre application WhatsApp, lancez la procédure d'association des deux comptes et suivez les étapes indiquées. Une fois la liaison établie, vous n'aurez qu'à établir un code PIN parental sur l'appareil de l'enfant. C'est ce code qui vous donnera accès aux paramètres et empêchera votre enfant de les modifier seul.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé la dernière version de WhatsApp sur les deux appareils. Et si la fonctionnalité n'apparaît pas encore, c'est normal : le déploiement est progressif et peut prendre encore quelques semaines selon votre région.