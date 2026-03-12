Pour créer ce type de compte, vous aurez besoin de deux smartphones : le vôtre et celui de votre enfant, placés côte à côte. Depuis votre application WhatsApp, lancez la procédure d'association des deux comptes et suivez les étapes indiquées. Une fois la liaison établie, vous n'aurez qu'à établir un code PIN parental sur l'appareil de l'enfant. C'est ce code qui vous donnera accès aux paramètres et empêchera votre enfant de les modifier seul.